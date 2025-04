Diga di Occhito e crisi idrica: proteste per il futuro delle risorse del Fortore ph retegargano.it

FOGGIA – Le abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno regalato una boccata d’ossigeno alla diga di Occhito, tra Puglia e Molise, assicurando la disponibilità di acqua potabile almeno fino a dicembre 2025.

In appena quattro giorni, l’invaso ha guadagnato oltre 9,6 milioni di metri cubi d’acqua, passando dai 57,2 milioni di metri cubi del 28 marzo ai 66,8 milioni registrati il 1° aprile.

“Meno male che è arrivata la pioggia: ora l’acqua potabile è salva,” ha dichiarato Giuseppe De Filippo, presidente del Consorzio di bonifica di Capitanata.

Tuttavia, per l’irrigazione agricola servirebbero ancora almeno 40-50 milioni di metri cubi d’acqua in più.

I numeri della diga: a che punto siamo?

Nonostante il recente incremento, la situazione rispetto all’anno scorso resta critica: il 1° aprile 2024 la disponibilità idrica era di 147,7 milioni di metri cubi, contro i 66,8 milioni attuali, segnando un deficit di quasi 71 milioni di metri cubi. Un dato che evidenzia quanto sia ancora fragile il bilancio idrico dell’area.

Il problema dell’irrigazione e la diga di Piano dei Limiti

Se l’acqua per uso civile è garantita, l’irrigazione agricola resta in bilico. Il dibattito sulla realizzazione di un secondo invaso sul Fortore, in località Piano dei Limiti (Casalnuovo Monterotaro), si riaccende con forza.

I comuni interessati – Casalnuovo, Casalvecchio, Castelnuovo, Carlantino, Celenza, San Marco La Catola e Volturara Appula – hanno chiesto ufficialmente alle istituzioni di accelerare sulla decisione.

“La costruzione della diga è urgente e fondamentale,” si legge nell’ordine del giorno approvato dai consigli comunali. L’appello è rivolto al governo, al Ministero delle Infrastrutture, alle Regioni Puglia e Molise, alle Province di Foggia e Campobasso e al Consorzio per la Bonifica di Capitanata, affinché il progetto venga finalmente aggiornato e realizzato.

Intanto, con l’arrivo di nuove piogge, la speranza è che il livello dell’invaso continui a salire, scongiurando una nuova emergenza idrica nei prossimi mesi.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it