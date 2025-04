FESTE PATRONALI E BANDE DA GIRO, FDI: SOLO ANNUNCI, MA NEPPURE UN CENTESIMO NE’ PER I COMITATI, NE’ PER I MUSICISTI

“Sapete qual è la prima legge regionale promulgata nel 2025? Un testo che ”riconosce, valorizza e sostiene le feste patronali, quali feste liturgiche, correlate con la pietà popolare, dedicate ai Santi Patroni e ai Co-Patroni venerati nei Comuni della Puglia…’ Il 10 marzo scorso in occasione della sua promulgazione il presidente Michele Emiliano ha dichiarato: ”La Puglia investe risorse ed energie…” CHIACCHIERE!

“Perché la Regione non investe neppure 1 centesimo per finanziare né le feste patronali né le bande di giro che sono parte integrante delle feste, perché mai come in questa legislatura le chiacchiere sono assai, i fatti pochissimi visto che neppure i pochi soldi stanziati nel Bilancio possono essere utilizzati perché il Dipartimento Cultura non ha provveduto a dar seguito ai decreti attuativi, forse con l’intento nascosto di dirottare anche quegli spiccioli su altri settori in primis sulla Sanità, come per altro è già successo.

“Quando abbiamo approvato la legge, in Commissione Cultura, avevamo previsto come stanziamento almeno 500mila euro che furono previsti nel Bilancio di previsione 2024, ma poi scesi 367mila euro in variazione di Bilancio perché il resto venivano dirottati proprio sulla Sanità. In quell’occasione ci adeguammo perché era evidente che esistevano altre priorità, ma mai potevamo pensare che neppure i 367mila sarebbero stati elargiti, stesso discorso per i 400mila euro previsti per le bande di giro. Anche in questo caso dichiarazioni e foto a gogo, anche in Commissione quando abbiamo approvato i provvedimenti, ma poi i musicisti non hanno ancora visto neppure 1 centesimo. E siamo ad aprile! Quando le feste patronali sono già iniziate in alcuni Comuni e le bande di giro hanno già programmato i loro calendari per i prossimi mesi, in questa situazione né i comitati patronali, né i musicisti potranno contare neppure sulle poche risorse regionali messe a disposizione. Una vergogna per chi ha promesso incentivi e sostegni, ma solo a parole.

“Per questo motivo chiediamo l’audizione del direttore del Dipartimento alla Cultura, Aldo Patruno, in Commissione Cultura per comprendere non sono stati ancora disposti i decreti attuativi.”