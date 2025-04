Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la scorsa settimana si è svolto un incontro tra Fedele Sannella, ex patron del Foggia, e l’attuale presidente Nicola Canonico. L’appuntamento potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro del club rossonero, con l’ipotesi di una possibile cessione della società. Tuttavia, il cammino verso un accordo definitivo appare ancora complesso, soprattutto a causa degli elevati costi della transazione.

Un dialogo aperto, ma trattativa ancora lontana

L’incontro tra Sannella e Canonico si sarebbe svolto in un clima di interesse comune per il futuro del club, con l’intenzione di valutare diverse opzioni di acquisizione. Al momento, però, non ci sono certezze, e la trattativa sembra essere ancora in una fase embrionale.

Secondo le indiscrezioni, Sannella sarebbe disposto a tornare alla guida del Foggia, ma Canonico riflette attentamente sulle possibilità. Il nodo principale resta il costo della cessione, con cifre che rappresentano un ostacolo non indifferente.

Le cifre della possibile cessione

Durante una videoconferenza, Canonico ha reso noti alcuni dettagli economici legati all’eventuale passaggio di proprietà:

2,7 milioni di euro di massa debitoria

1,8 milioni di euro per acquistare il club e coprire le ultime quattro mensilità

Importi che complicano ulteriormente l’operazione, rendendo incerto l’esito della trattativa.

Foggia concentrato sul campo, tifosi in attesa

Nel frattempo, la squadra continua la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato: lunedì il Foggia affronterà il Crotone, con l’obiettivo di allontanare la zona retrocessione. Gli allenamenti proseguiranno fino a sabato, mentre sul fronte societario l’incertezza continua a preoccupare i tifosi.

L’incontro tra Sannella e Canonico, sebbene non ancora decisivo, potrebbe rappresentare un primo passo verso un cambio di proprietà. Resta da vedere se nelle prossime settimane emergeranno sviluppi concreti che possano ridefinire il futuro del club rossonero.

Lo riporta l’Immediato.net.