Riccione, 3 aprile 2025 – Un martedì pomeriggio come tanti si è trasformato in un giorno indimenticabile per una donna riccionese di circa settant’anni. Con un semplice Gratta e Vinci da 10 euro ha portato a casa una cifra da capogiro: 2 milioni di euro.

La clamorosa vincita è avvenuta nella tabaccheria Gabri, in viale Diaz, gestita da Gabriele Sanchini e dalla moglie Cristina Leardini. La signora, cliente occasionale del punto vendita, ha acquistato alcuni biglietti del concorso “50X” e, come ogni giocatore, ha iniziato a grattare con la speranza di trovare qualche premio. Ma quando sotto la patina argentata è comparsa la cifra vincente, lo stupore è stato tale che ha chiesto al titolare di continuare al posto suo.

“In un primo momento sembrava quasi non crederci – racconta Sanchini – mi ha guardato con gli occhi sgranati e mi ha detto: ‘Può controllare lei?’. Ho proseguito io a scoprire il numero fortunato e quando ho visto la cifra sono rimasto senza parole. L’ho convalidata subito alla macchinetta, non c’erano dubbi: aveva vinto davvero 2 milioni di euro”.

La donna, visibilmente frastornata, ha avuto una reazione sorprendente. Nessun grido di gioia, nessuna esultanza. Si è limitata a chiedere più volte se fosse tutto vero, tanto più che era il primo aprile, temendo forse uno scherzo. Poi, ancora incredula, si è allontanata senza festeggiare, dirigendosi verso casa in totale silenzio.

Un colpo di fortuna senza precedenti

Per la tabaccheria Gabri, questa è la vincita più alta mai registrata. “Gestiamo l’attività da 13 anni – spiega Sanchini – e non ci era mai capitato nulla di simile. In passato qualche cliente ha vinto somme importanti, come 87mila euro al Superenalotto o 10-15mila euro al Lotto, ma un premio da 2 milioni è qualcosa di eccezionale”.

L’eco della vincita ha subito attirato l’attenzione della Lottomatica, che ha contattato i titolari per complimentarsi e verificare l’autenticità del biglietto vincente. “Il nostro rappresentante è venuto di persona a congratularsi con noi”, aggiunge il tabaccaio.

Intanto, in città è scattata la caccia all’identità della misteriosa vincitrice. Chi sarà? Vive sola o con la famiglia? Avrà bisogno di quei soldi o si tratta di una giocatrice abituale? Secondo Sanchini, la signora non è una frequentatrice assidua del locale: “Si vedeva da noi un paio di volte al mese, non era una giocatrice incallita. E non mi ha mai dato l’idea di essere in difficoltà economica. Di solito chi gioca biglietti da 10 o 20 euro non ha problemi di soldi”.

Un fenomeno in crescita tra gli over 50

Le vincite milionarie al Gratta e Vinci non sono così rare come si potrebbe pensare, e il fenomeno attira soprattutto persone di una certa età. “Nella nostra esperienza, la maggior parte dei giocatori assidui ha più di 50 anni e, tra loro, ci sono molte donne, spesso pensionate”, racconta Sanchini.

Anche se la tabaccheria Gabri non ha ancora festeggiato ufficialmente, la soddisfazione è palpabile. “Siamo felici di aver venduto il biglietto vincente, ci dà un po’ di soddisfazione sapere che qualcuno ha avuto una fortuna così grande grazie a noi”, conclude il titolare.

Mentre Riccione si interroga su chi sia la fortunata milionaria, una cosa è certa: quella monetina da 10 euro ha cambiato per sempre la vita di una persona.