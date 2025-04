“I SPARGIAJULE” (I raccoglitori di asparagi “i spárece” selvatici dell’agro sipontino)

Nel periodo che precede la Pasqua nel territorio sipontino, un tempo ricco di piante di fichi d’india e pascoli, nelle zone pianeggianti ma anche “sope i còppe de monde Chelòne e de Sanda Lucíje” (sulle collinette di Monte Aquilone e di Santa Lucia), e in altri siti della frazione Montagna, quali: S.Salvatore, Pastini, Tomaiuolo e Ruggiano, dove da sempre, crescono spontanei e si raccolgono gli asparagi spinosi, così denominati per via delle spine che le piante hanno alla base dell’apparato fogliare. La pianta dell’asparago selvatico (Asparagus acutipolius), che appartiene alla famiglia delle Liliacee, è comune in tutto il bacino del Mediterranea. Cresce, altresì, in ogni dove, anche in tutta l’area del territorio garganico. Nell’agro sipontino, la pianta spontanea spinosa di “sparacíne” asparagina, produce numerosi delicati germogli chiamati Turioni, che sono la parte commestibile, con i quali, è possibile preparare alcune delicate e gustosissime pietanze. Va detto, che i turioni degli asparagi selvatici, sono più piccoli di quelli coltivati, ma molto più saporiti. Nel territorio di Manfredonia, le piante di asparago crescono, sotto le piante di fichi d’india, in terreni pietrosi “ndi chianghere”, nei pascoli e sotto i “macere” muri a secco in pietra. Va precisato che “i spárece” gli asparagi che si raccolgono in zona Montagna sono “chiò fattizze”, nel senso che hanno, i turioni più grandi. Va detto, altresì, che nelle nostre zone sabbiose, sempre spontaneamente dai rovi spinosi della pianta di asparagina, nascono “i sparagune”, asparagi che hanno il turione dal colore violaceo, doppio dell’asparago selvatico comune. Quando l’annata è piovosa, dai “macchiune de sparge” l’apparato fogliare spinoso, a più riprese spuntano numerosi turioni. Va evidenziato, che gli asparagi spontanei crescono anche fuori stagione, in terreni che hanno subito un incendio o in quelli arati dove precedentemente vivevano piante di asparago. La sparagina è una pianta eterna e si rigenera, come quella dei capperi, anche dopo un incendio. Un tempo ,”i spargiaule”, i raccoglitori di asparagi, quando facevano “a mazzette”, i mazzetti di turioni li legavano con le foglie di “burrazze”, piante dell’asfodelo. Nelle foglie di porraccio, poi, infilavano alcune spine estratte dalla pala del fico d’india.

Va ricordato, che fino agli anni ’70, la parte nord di Manfredonia, era circondata da piante di fichi d’india, piantate nel tempo prima di tutto per difendere la Città dalle alluvioni e poi per la produzione di fichi d’india, che è stata fonte di guadagno per molte famiglie locali. Tra i rovi che crescono, sotto le piante di fichi d’india, nascono gli asparagi. Con l’espansione selvaggia e incontrollata dell’abitato, le piante di fichi d’india sono diminuite drasticamente. Anche quest’anno, come da tradizione, “spargiaiule” e non, stanno raccogliendo e vedendo, questo prelibato prodotto spontaneo della terra, considerato, dai “terrazzani”, come “il principe delle verdure spontanee.”

Nella cucina sipontina, “i turioni” delle piante di asparagi, si prestano a varie pietanze. Lessati e conditi con olio extravergine di oliva; a frittata con formaggio e uova e sempre a frittata, con ricotta di pecora e uova. Alcune massaie, invece, li cucinano con la pasta e con il riso (risotto). Un’antica pietanza contadina di Manfredonia, a base di turioni è: “spachette pi sparge salvagge ‘mbianghe, pu borre e furmagge da sope”(Spaghetti con asparagi selvatici in bianco con burro e formaggio). Altra specialità, particolarmente gustosa, è la conservazione dei turioni sott’olio, dopo averli bolliti in aceto. Dopo la cottura, i turioni, colati ben bene vengono messi sott’olio in un piccolo contenitore di vetro “u buccaccette” e conditi con prezzemolo tritato, e mentina. Qualche popolana, aggiunge anche pezzettini di aglio. Preparati in questo modo, sono una delizia per il palato.

Modi dire dei raccoglitori di asparagi selvatici: “Mò, fammi ji fè na mazzette de sparge ndi fechedigne”(fammi andare a fare un mazzetto di asparagi tra le piante di fichi d’india)). Oppure: “So iute a fè, na bella mazzette de spargiune alla Mundagne, là so ciutte quande nu dite”. Oppure: è fatte “nu mazze de sparge de rone, ai scele, ciutte ciutte” (ho fatto un bel mazzo di asparagi raccolti negli arenili zona sciali, doppi doppi), spontanei ,denominati in loco “i sparagune”.

GLI ASPARAGI SELVATICI: PROPRIETA’ E BENEFICI

Gli asparagi contengono sostanze come: glucidi, vitamina A, quasi tutte le vitamine B, ed elementi minerali, quali: zinco, ferro, sodio, fosforo, magnesio. Sono consigliati per curare alcune patologie, in particolare per chi ha problemi urinari. Tra i benefici: quelli di ripulire, intestino, fegato, polmoni, reni e pelle.

**L’asparagina selvatica “a sparacine” (asparagus acutifolius) – è una pianta sempre verde cespugliosa perenne della famiglia delle Asparagacee, che produce numerosi germogli chiamati turoni.

**L’asparago “sparece” (asparagus officinalis);

**“Sparagone”-specie di asparago selvatico con il turione dalle dimensioni più grandi di quello dell’asparago comune. Cresce e si raccoglie nelle zone arenili del nostro agro.

A cura di Franco Rinaldi.