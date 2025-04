Le cantine di San Severo in vetrina al Vinitaly di Verona

Lunedì 7 aprile, alle ore 12.00, presso il Padiglione della Regione Puglia nell’ambito di Vinitaly a Verona, si terrà l’evento “Lo Sviluppo economico e turistico della Capitanata: un territorio, un vitigno, un metodo”. Un’occasione di confronto e dialogo sulle prospettive economiche e turistiche del territorio, con particolare attenzione alla valorizzazione del vitigno autoctono Bombino Bianco e del Metodo Classico, elementi distintivi della tradizione enologica locale e strumenti di promozione territoriale.

L’incontro vedrà la partecipazione di istituzioni, esperti del settore enologico e operatori turistici, che condivideranno idee ed esperienze per delineare strategie di sviluppo sostenibile per la Capitanata. L’appuntamento è promosso dall’Associazione “Capitanata Spumante Metodo Classico” di cui fanno parte le aziende vitivinicole: 7 Campanili; Almagaia; Cantina Ariano; Cantine Re Dauno; D’Araprí; Demaio Giovanni Andrea – Teanum; Pisan Battel.

VETRINA INTERNAZIONALE

“Vinitaly è la vetrina internazionale – spiega Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione Puglia – dove il mondo del vino si incontra, e la Puglia si conferma sempre più come una destinazione di eccellenza, capace di attrarre appassionati e operatori da tutto il mondo grazie alla straordinaria qualità della sua offerta enogastronomica. In sinergia con l’Assessorato all’Agricoltura, con le associazioni di settore e con l’intera filiera produttiva, stiamo lavorando per potenziare i percorsi esperienziali legati al buon cibo e al buon vino”.

ECCELLENZE VITIVINICOLE

“La nascita dell’Associazione “Capitanata Spumante Metodo Classico” – aggiunge Donato Pentassuglia, Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia – rappresenta un passo significativo per la valorizzazione del nostro territorio e delle sue eccellenze vitivinicole. La Capitanata, con la sua straordinaria biodiversità e la qualità delle sue uve, ha tutte le potenzialità per imporsi nel panorama nazionale e internazionale della spumantistica. Tale iniziativa è il frutto della passione, della competenza e della visione strategica dei produttori locali, che hanno saputo credere nel potenziale del Metodo Classico per esaltare le peculiarità del nostro territorio. Come Regione Puglia, siamo orgogliosi di sostenere un progetto che non solo arricchisce l’offerta enologica pugliese, ma rappresenta anche un motore di sviluppo economico e turistico per la Capitanata”.

IDENTITÀ ENOLOGICA

Girolamo d’Amico, Presidente dell’Associazione Capitanata Spumante Metodo Classico, sottolinea: “Tale evento rappresenta una tappa fondamentale per il percorso di valorizzazione della Capitanata come territorio di eccellenza nella produzione di Spumanti Metodo Classico. Il nostro obiettivo è quello di far emergere l’identità enologica del territorio, puntando sulla qualità, sull’innovazione e sulla sinergia tra produttori, istituzioni e operatori turistici. La Capitanata ha una storia vinicola straordinaria e un potenziale ancora da esprimere: il nostro impegno è quello di trasformare tale vocazione in un’opportunità concreta di sviluppo economico e turistico. La partecipazione a Vinitaly ci offre la possibilità di raccontare tale realtà a un pubblico internazionale e di creare nuove opportunità di crescita”.

L’evento sarà un momento di confronto e crescita per l’intero comparto vitivinicolo della Capitanata, con l’ambizione di rafforzare il legame tra territorio, tradizione e innovazione, proiettando la Regione Puglia verso nuovi traguardi nel panorama enologico nazionale e internazionale.