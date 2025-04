Manfredonia, cartelle IMU/TASI 2019: l’Amministrazione avvia verifiche per tutelare i cittadini

A seguito delle segnalazioni ricevute riguardo possibili anomalie nelle cartelle IMU/TASI 2019, mi sono immediatamente attivata per fare chiarezza. Ho richiesto alla C&C s.r.l., concessionaria per la riscossione tributi, una verifica approfondita per individuare eventuali errori o responsabilità.

Nel frattempo, rassicuro i contribuenti: chi ritiene la cartella errata può contattare gli uffici della C&C s.r.l. nella sede in via Lungomare Nazario Sauro, 22 oppure via email: manfredonia@pec.cieccisrl.it – manfredonia@cieccisrl.it, per effettuare le dovute verifiche. Se saranno riscontrati errori, gli atti saranno annullati senza costi per i cittadini o per il bilancio comunale.

Rinnovo il mio impegno a garantire trasparenza, correttezza e tutela dei diritti dei cittadini

Nota stampa a cura dell’Assessora al Bilancio Cecilia Simone.