Manfredonia. L’U17 sogna in grande: continua l’impegno per un nuovo trionfo regionale

Domenica 6 aprile 2025, alle ore 10:30, lo stadio si trasformerà nel palcoscenico di una partita decisiva per la squadra U17 di calcio, pronta a disputare i quarti di finale regionali. Un appuntamento che segna una pietra miliare in una stagione che ha già regalato grandi emozioni.

La squadra, allenata dal mister Vittorio Telera, ha raggiunto un traguardo straordinario, vincendo il torneo provinciale con determinazione, gioco di squadra e un’incredibile forza di volontà.

Sotto la guida esperta di Telera, che ha saputo trasmettere ai suoi ragazzi la giusta mentalità vincente, la squadra ha dimostrato una solidità e coesione che hanno impressionato tutti. Il mister, sempre al fianco dei suoi ragazzi, ha saputo forgiare un gruppo capace di affrontare le sfide con spirito combattivo e con la convinzione che ogni ostacolo può essere superato. E i risultati parlano chiaro: i giovani atleti sono arrivati fin qui grazie a sacrificio, lavoro e tanta passione.

Ora, dopo la conquista del torneo provinciale, i ragazzi sono pronti ad affrontare le big del calcio regionale come il Manfredonia Calcio 1932 e il Molfetta Calcio. Ogni partita sarà una nuova opportunità per mettere in luce il talento e la preparazione che hanno permesso a questa squadra di crescere e conquistare la fiducia di tutta la comunità.

La partita di domenica, che si giocherà in casa, non è solo un incontro sportivo, ma una vera e propria festa per i tifosi, le famiglie e tutti gli appassionati di calcio. Sarà l’occasione perfetta per assistere dal vivo alla crescita di questi giovani atleti, che hanno saputo regalare emozioni uniche durante tutta la stagione. Per questo, l’invito è di riempire lo stadio e sostenere i ragazzi in questa nuova e difficile sfida.

Il calcio, come ben sappiamo, è molto più di uno sport: è un’occasione per unirsi, per vivere insieme momenti di passione e per celebrare i successi di chi si dedica con cuore e anima a questo gioco. La squadra U17, con la guida attenta del mister Telera, è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria avventura.

Appuntamento allo stadio domenica 6 aprile 2025, ore 10:30. Non mancate!

A cura di Michele Solatia.