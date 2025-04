Il mondo del cinema e del culturismo è in lutto per la tragica morte di Vittorio Pirbazari, il bodybuilder e attore tedesco, che ha perso la vita a soli 44 anni dopo essere stato colpito da un infarto mentre faceva tapis roulant in palestra. La notizia della sua morte ha sconvolto amici, colleghi e fan che lo ricordano per la sua determinazione e passione per lo sport.

Un recente intervento e il ritorno in palestra

Tre mesi fa, Pirbazari aveva affrontato un intervento chirurgico per riattaccare il muscolo pettorale che si era strappato, come aveva raccontato sui suoi social. In un post su Instagram, aveva condiviso il suo percorso di recupero: “È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho fatto un vero post qui. Per la prima volta mi sono concentrato sul rimettermi in salute e dovevo farlo.” Aveva anche raccontato di essere tornato in palestra dopo un lungo periodo di convalescenza, con l’intenzione di riprendersi gradualmente.

La determinazione di Pirbazari nel riprendersi

“Per il momento mi sento molto bene, e questa settimana piano piano torno in palestra. Prima un po’ di cardio e se funziona senza complicazioni, poi lentamente un po’ di allenamento alle gambe”, scriveva. Il bodybuilder aveva anche ammesso di aver perso 10 kg durante il periodo di recupero, ma era determinato a tornare in forma e a riprendere l’allenamento: “Quest’anno è meglio fare una figura di merda, ma poi tornare veramente in forma e poter andare a tutto gas per molti anni a venire.”

Il post premonitore e la tragedia finale

In uno degli ultimi post condivisi, Pirbazari aveva scritto parole che oggi sembrano avere un tono sinistro e premonitore: “Per ora sono felice di essere tornato in palestra e di concentrarmi sull’allenamento delle gambe e sul cardio. Sto provando gli intervalli sul tapis roulant proprio ora, ma siccome le mie gambe non sono ancora guarite al 100%, la sto prendendo piano. L’importante per me è una cosa sola: non mollare e migliorare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana.”

Purtroppo, durante una di queste sessioni di allenamento, Pirbazari è stato colpito da un infarto, segnando la fine di una vita giovane e piena di promesse nel mondo del fitness.

