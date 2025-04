La nuova riforma del voto in condotta, entrata in vigore da quest’anno scolastico, introduce una linea dura contro gli studenti indisciplinati. Chi non raggiunge la sufficienza in comportamento viene automaticamente bocciato, sia alle superiori che alle medie, dove questa misura rappresenta un ritorno dopo alcuni anni di assenza. Inoltre, per chi si appresta a concludere il ciclo scolastico, una valutazione insufficiente comporta l’esclusione dagli esami di Maturità e di terza media.

Bocciati per la condotta? Numeri bassissimi

Sulla carta, la riforma sembra segnare una svolta severa, ma i numeri raccontano un’altra storia. Secondo i dati ministeriali più recenti, solo lo 0,1% degli studenti delle scuole superiori è stato bocciato esclusivamente a causa del voto in condotta, con un picco dello 0,4% negli istituti professionali.

Per dare un’idea, la probabilità di essere bocciati per condotta è di 1 su 400, più bassa di quella di vincere un ambo al Lotto. Più frequente, invece, è la situazione di chi si ferma al 6 in condotta, obbligato poi a presentare un elaborato su Cittadinanza e Costituzione all’orale della Maturità. Anche non superare l’8 in comportamento ha conseguenze: la perdita di crediti scolastici utili per l’esame riguarda circa due studenti su cinque.

Condotta e punteggio di Maturità: i veri rischi

Se la bocciatura per comportamento è un’eventualità rara, più concreto è il rischio di penalizzazioni nel punteggio d’esame. Ogni insufficienza in condotta negli ultimi tre anni di superiori costa automaticamente un punto di credito scolastico. Un calo che può incidere sul voto finale della Maturità.

A confermare il trend è un’analisi del portale specializzato Skuola.net, che ha esaminato i dati ministeriali relativi agli scrutini delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2022-2023.

L’indirizzo scolastico fa la differenza

Osservando i dati, emerge una netta predominanza di voti alti in condotta. La maggior parte degli studenti ottiene un 9 (38,1%) o un 10 (19,3%). Il 30,8% si ferma all’8, il 9,3% al 7 e solo il 2,4% prende 6. Tuttavia, la distribuzione varia a seconda dell’indirizzo scolastico.

Nei licei, gli studenti sembrano avere meno problemi disciplinari: il 44% ha ottenuto un 9 e il 24,4% un 10, mentre le insufficienze sono quasi inesistenti. Anche i 6 sono rari (0,6%). Inoltre, la percentuale di voti massimi tende ad aumentare con gli anni, forse per una maggiore maturità o per una valutazione più indulgente da parte dei docenti in vista della Maturità.

Nei tecnici e nei professionali si nota una situazione diversa. Nei primi, la percentuale di bocciati per condotta è dello 0,1%, concentrata soprattutto nel primo (0,2%) e terzo anno (0,1%). I voti più alti aumentano con il passare degli anni: i 9 passano dal 30,5% del primo anno al 35,3% del quarto, mentre gli 8 calano dal 37,5% al 34,6%. I 6, però, sono il 3,4%, una quota significativa.

Gli istituti professionali mostrano il quadro più variegato. Qui, il 36% degli studenti ottiene 8 in condotta, ma le insufficienze raggiungono lo 0,4%, il valore più alto tra tutti gli indirizzi. Anche i 6 sono più frequenti (6,9%). Inoltre, solo l’11% degli studenti riceve il massimo dei voti in comportamento, la percentuale più bassa rispetto ai licei e ai tecnici.

Una stretta più teorica che pratica

Alla luce dei dati, la riforma del voto in condotta sembra più un deterrente che una reale minaccia di bocciatura. I numeri dimostrano che le insufficienze in comportamento sono un fenomeno limitato, mentre l’impatto più significativo si registra nella penalizzazione dei crediti scolastici. Un monito, più che una sentenza, per gli studenti meno disciplinati.

