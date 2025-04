Sgominata gang di Cerignola dei furti d’auto nelle Marche, CC: "Ecco come li abbiamo presi" (fonte: cronache maceratesi)

MACERATA – Un’operazione congiunta dei Carabinieri di Montecosaro e Civitanova Marche ha portato all’arresto di quattro giovani tra i 20 e i 30 anni, tutti originari di Cerignola, e all’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un quinto indagato.

La banda, specializzata nei furti d’auto, era attiva nelle Marche e operava con metodi sofisticati.

L’inseguimento e la fuga nei campi

Le indagini hanno avuto origine lo scorso luglio, quando, durante un servizio notturno, una pattuglia dei Carabinieri di Montecosaro ha intercettato due veicoli sospetti: un’Audi A1 e una Ford Fiesta.

All’alt dei militari, i conducenti non si sono fermati, innescando un inseguimento.

La corsa si è conclusa con l’abbandono delle auto da parte dei cinque occupanti, che si sono dati alla fuga nei campi circostanti.

Successivi accertamenti hanno rivelato che l’Audi era stata appena rubata a Macerata, mentre la Ford Fiesta, rubata ad Ancona qualche giorno prima, presentava telaio e targa contraffatti.

All’interno della vettura sono stati rinvenuti attrezzi da scasso e centraline Bosch utilizzate per l’avvio dei veicoli sottratti.

L’identificazione alla stazione ferroviaria

Le ricerche dei fuggitivi sono scattate immediatamente. Dopo poche ore, i cinque sospettati sono stati rintracciati alla stazione ferroviaria di Civitanova Marche, pronti a rientrare a casa.

I giovani, tutti con precedenti penali, presentavano graffi e segni di abrasioni compatibili con la fuga attraverso la vegetazione.

Nervosi e reticenti nel fornire le proprie generalità, sono stati trovati in possesso di strumenti da scasso, dispositivi elettronici per il furto di veicoli, una chiave elettronica d’accensione, passamontagna e telefoni cellulari.

Le indagini e il provvedimento cautelare

«Il risultato conseguito è frutto di un’attività investigativa minuziosa», ha dichiarato il tenente colonnello Massimiliano Mengasini, comandante del reparto operativo provinciale dei Carabinieri di Macerata.

Le impronte digitali trovate sui veicoli rubati sono risultate compatibili con quelle dei sospettati, mentre le immagini delle telecamere di sorveglianza e i dati dei tabulati telefonici hanno ulteriormente confermato il loro coinvolgimento.

L’Autorità Giudiziaria ha emesso misure cautelari nei confronti degli indagati: quattro sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre il quinto dovrà presentarsi regolarmente alla polizia giudiziaria.

Un’organizzazione radicata nel territorio

L’inchiesta ha svelato che la banda aveva base operativa a Cerignola ed era capace di sottrarre qualsiasi tipo di veicolo, anche su commissione.

Una volta rubate, le auto venivano trasportate in Puglia, dove i cosiddetti “tagliatori” le smembravano in poche ore per rivendere i pezzi sul mercato nero.

Un giro d’affari fiorente che riguardava in particolare veicoli di media e alta gamma.

«Gran parte dei reati predatori commessi nei nostri territori», ha concluso Mengasini, «sono opera di bande provenienti da regioni del sud come Puglia e Campania, fenomeno che alimenta il cosiddetto ‘pendolarismo criminale’ e colpisce le Marche e altre regioni adriatiche».

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori reati commessi dal gruppo.

Lo riporta centropagina.it