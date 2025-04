Sinodo Cei, bocciato il testo finale sulla leadership femminile e la questione LGBTQ*+

L’assemblea sinodale della Cei, svoltasi in Vaticano, ha respinto il testo finale proposto dalla dirigenza, rinviando così la discussione a una successiva assemblea fissata per il 25 ottobre. Mons. Erio Castellucci, che ha presieduto i lavori, ha evidenziato che le numerose proposte di emendamento presentate dai 28 gruppi partecipanti richiedono un “ripensamento globale” del testo, anziché un semplice aggiustamento di alcune sue parti.

I temi centrali della discussione

Le principali questioni sollevate dalla base dell’assemblea riguardano l’accompagnamento delle persone in situazioni affettive particolari e la responsabilità ecclesiale e pastorale delle donne. Questi temi sono stati oggetto di ampio dibattito, con l’esigenza di un maggiore coinvolgimento delle donne nella vita ecclesiale e di un’attenzione più profonda verso le persone LGBTQ+.

Un confronto aperto, ma non parlamentare

Nel messaggio indirizzato a Papa Francesco, i vescovi hanno sottolineato che, sebbene la discussione sia stata intensa e aperta, la Chiesa non si configura come un “Parlamento”. Hanno infatti affermato: “La Chiesa non è un parlamento, ma una comunità di fratelli riuniti nell’unica fede nel Signore, Crocifisso e Risorto“. Questo richiamo intende sottolineare che ogni decisione nasce dall’ascolto dello Spirito e dal dialogo fraterno, senza che prevalga la logica politica o parlamentare.

Il futuro del processo sinodale

L’assemblea ha prodotto riflessioni importanti che, secondo la Cei, confluiranno nel testo definitivo che sarà votato durante la prossima assemblea sinodale. I vescovi hanno dichiarato che il dinamismo del processo sinodale rappresenta un modello di sinodalità, che coinvolge tutti i ministeri ecclesiali, ognuno con le proprie competenze, ma sempre in armonia. Il testo rivisitato sarà quindi oggetto di un ulteriore confronto, con l’obiettivo di rispecchiare meglio le necessità e le realtà emerse dal dibattito.

Lo riporta Ansa.it.