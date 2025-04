Tensione alle stelle all’Olympique Marsiglia, dove il rapporto tra Roberto De Zerbi e i giocatori è ai minimi storici. Dopo la pesante sconfitta per 3-1 contro il Reims, il tecnico italiano ha imposto un ritiro forzato, annullando i due giorni di riposo inizialmente previsti e annunciando allenamenti particolarmente duri. Una decisione che ha infiammato gli animi all’interno dello spogliatoio.

L’OM, in evidente crisi con una sola vittoria nelle ultime cinque gare, rischia ora di compromettere anche l’obiettivo minimo del terzo posto in campionato, mentre il Paris Saint-Germain si avvia a confermarsi campione con largo anticipo.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, il clima al centro sportivo della Commanderie è diventato incandescente. Alla protesta dei calciatori per il ritiro, De Zerbi ha risposto con fermezza: “Oggi non vi alleno”, lasciando l’intera seduta in mano al suo staff. A quel punto, i giocatori si sono rifiutati di allenarsi, dando vita a un vero e proprio ammutinamento.

Il tempo destinato alla sessione è stato impiegato in un acceso confronto tra la squadra e il direttore sportivo Medhi Benatia. Accuse, parole forti e critiche dirette al tecnico hanno caratterizzato l’incontro, mentre nel pomeriggio i calciatori sono tornati in campo, seguiti dallo staff tecnico. De Zerbi, però, è rimasto ai margini, osservando tutto a distanza.

Ad esasperare ulteriormente la situazione sarebbe stata una frase attribuita all’allenatore, durante la notte tra domenica e lunedì, nel pieno dello scontro: “Io la mia famiglia non la vedo mai, quindi anche voi non vedrete le vostre”. Parole che, secondo fonti interne, avrebbero segnato una frattura profonda tra il tecnico e il gruppo.

Il futuro di De Zerbi a Marsiglia, ora, è più incerto che mai.

Lo riporta Ansa.it.