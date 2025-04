Conte attacca Meloni sui dazi USA: "In Spagna 14 miliardi per le imprese, noi solo promesse" Fonte: virgilio

FOGGIA -Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, attacca il governo Meloni sulla gestione della crisi legata ai dazi imposti dagli Stati Uniti.

In un post sui social, l’ex presidente del Consiglio ha messo a confronto la risposta dell’Italia con quella della Spagna, criticando l’operato dell’esecutivo.

“In risposta ai dazi degli Stati Uniti, la Spagna ha annunciato subito un piano da 14 miliardi per proteggere imprese e posti di lavoro.

E lì hanno bollette più basse per famiglie e aziende, oltre al salario minimo legale”, ha sottolineato Conte.

L’ex premier ha poi puntato il dito contro la presidente del Consiglio, accusandola di aver aumentato gli stipendi solo a ministri e sottosegretari e di minimizzare l’impatto delle misure americane. “Meloni ci dice che non dobbiamo fare drammi e allarmismo sui dazi e che ‘la prossima settimana’ incontrerà le imprese. Con calma, ci pensa Giorgia”, ha ironizzato.

Conte ha infine ricordato l’approvazione del Piano di Riamo in sede europea, definendolo “folle”, e ha invitato i cittadini a scendere in piazza: “Domani tutti in piazza a Roma”.

L’affondo di Conte si inserisce in un clima politico sempre più teso, con l’opposizione che accusa il governo di immobilismo di fronte alle difficoltà economiche e industriali del Paese.