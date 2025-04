Cucine da Incubo arriva a San Severo: Cannavacciuolo in missione tra i fornelli foggiani

Ripartono le ‘avventure da incubo’ di Antonino Cannavacciuolo: sono le nuove Cucine da Incubo, protagoniste del ciclo di episodi inediti attesi da domenica 6 aprile in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now. E per la prima volta nella storia dello show, proprio nella serata del suo ritorno, quest’anno Antonino oltrepasserà i confini nazionali per una puntata speciale che avrà luogo a Rottendorf – piccolo centro situato tra Francoforte e Norimberga, nel centro della Germania. Per Cannavacciuolo – amatissimo e acclamato chef da 8 Stelle Michelin in totale (di cui tre per il suo ristorante Villa Crespi) e dalle grandi capacità imprenditoriali – è arrivato il momento di vestire nuovamente i panni del ‘supereroe’ delle Cucine da Incubo: vere e proprie missioni impossibili nelle quali visiterà ristoranti con un servizio, uno stile e una qualità del cibo che vengono giudicati deludenti dai clienti insoddisfatti, e incontrerà i ristoratori e il personale di cucine in cui regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione.

Situazioni talmente insostenibili, rese insopportabili da incuria o indolenza, che sembrano destinate inesorabilmente a causare la chiusura delle attività: Cannavacciuolo porterà la sua esperienza da chef e da imprenditore per consigliare gestori e dipendenti e aiutarli a trovare una soluzione. In ogni episodio di Cucine da Incubo, show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy – al via dal 6 aprile, tutte le domeniche per sette settimane, alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, chef Cannavacciuolo arriverà nel locale per provare in prima persona il menu e valutare cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù.

Il locale sarà sottoposto a un make over totale, una ristrutturazione completa da compiere in tempi record, che darà alla location un aspetto e un’atmosfera del tutto nuovi, capaci di renderla più accogliente, funzionale e vivibile rispetto alla precedente: una struttura che adesso sarà finalmente a misura di cliente. Dopo l’inedita tappa all’estero, le avventure andranno da Bricherasio (Torino) a Vallecorsa (Frosinone), da Ciampino (Roma) a Robbiate (Lecco), San Severo (Foggia) e Montella (Avellino).

Lo riporta l’ANSA