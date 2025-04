MANFREDONIA (FOGGIA) – Il politico, opinionista e scrittore italiano Alessandro Di Battista è tornato a difendere “il coraggioso Vescovo di Manfredonia” attraverso un video e un articolo sul suo blog “Scomode Verità”.

Franco Moscone è il vescovo di Manfredonia. Alcuni giorni fa, durante un evento per la pace organizzato a Bari, ha detto questo:

“È dal 1947 che la Striscia di Gaza e la Palestina sono un campo di concentramento a cielo aperto.

E dal 7 ottobre del 2023 sono diventate un campo di sterminio a cielo aperto con il silenzio del mondo e con il silenzio dell’Europa. Quello che mi ha sempre fatto effetto è che dietro a questo campo di concentramento e di sterminio ci sia quel popolo che di campi di concentramento e sterminio è stato succube fino alla fine della Seconda guerra mondiale.

E dobbiamo liberare, credo, insieme alla Palestina anche lo Stato di Israele da una situazione e da una gestione che è contraria alla sua stessa natura, visto che sa benissimo cosa è stato e cos’è la Shoah e il genocidio.

Quello che stiamo osservando e vivendo, ripeto, nel silenzio di tutti, non possiamo più ignorarlo: stiamo assistendo a un autentico crimine di genocidio mondiale.

E se si risolve la situazione in Palestina si risolve veramente quello che è il cammino verso la pace in tutto il mondo. Perché è lì dove l’odio nasce e l’odio si fomenta.

Si fomenta per interesse, ovviamente, di chi le armi le produce”.

Parole chiare, vere e coraggiose. Parole che faccio mie. Ringrazio pubblicamente questo sacerdote coraggioso.

Ebbene, puntuale come le bombe sganciate su Gaza dai nazionalisti sionisti – il cancro dell’umanità – è arrivata la replica dell’ambasciatore israeliano presso la Santa Sede. Una replica oscena, falsa, propagandistica e violenta. Questo ha scritto su X l’ambasciatore israeliano Yaron Sideman:

“Il vescovo di Manfredonia, Italia, Franco Moscone, ha sminuito l’Olocausto e ha usato parole che fomentano antisemitismo e odio mentre affrontava la situazione a Gaza. Tale retorica, moralmente corrotta e fattualmente scorretta, dovrebbe essere pubblicamente denunciata da tutti.”

Che parole stomachevoli. Le solite parole stomachevoli pronunciate dalle autorità israeliane. Questi sostenitori del genocidio di Gaza sanno solo difendersi parlando di antisemitismo.

Che schifo. L’uso strumentale dell’antisemitismo, così come l’uso strumentale dell’Olocausto, sono una porcheria. Questi personaggi si indignano se qualcuno parla di genocidio palestinese, vorrebbero il monopolio dell’uso della parola “genocidio”.

Vorrebbero sterminare una popolazione inerme con l’applauso degli uomini di Chiesa, con il nostro stesso applauso. La vedete la loro malafede? La leggete la loro follia? Lo notate il loro fanatismo?

Il messaggio dell’ambasciatore israeliano al vescovo di Manfredonia è il solito, violentissimo ammonimento.

Come a dire: “Non vi azzardate a metterci i bastoni tra le ruote, altrimenti vi accuseremo di antisemitismo, altrimenti diremo che sminuite l’Olocausto, altrimenti cercheremo di farvi emarginare da tutti.”

Sempre queste stesse porcherie da decenni, da quando coloro che hanno subito un genocidio hanno pensato di avere il diritto di praticare pulizia etnica in una terra non loro, ma che pensano gli appartenga per diritto divino.

Fanatismo religioso. Puro fanatismo religioso.

Come ha scritto Piergiorgio Odifreddi nella prefazione al mio libro “Scomode verità: dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza”:

«Non è invece antisemitismo, bensì antisionismo, criticare la politica di Israele nei confronti dei palestinesi.

Ma per evitare qualunque critica, nel 1973 Abba Eban, uno dei padri fondatori di Israele, oltre che suo ambasciatore all’ONU e ministro degli Esteri, propose ufficialmente questa bella furbata: accusare sistematicamente di antisemitismo tutti coloro che osavano criticare in qualunque modo la politica di Israele.

La sua proposta venne universalmente adottata, anche da noi: l’hanno ripetuta in anni recenti anzitutto la comunità ebraica, poi i presidenti Napolitano e Mattarella, e al loro seguito tutti i media sedicenti democratici.

E lo si è visto durante l’ultima crisi: nessuno osa criticare apertamente Israele, per non sentirsi accusare di antisemitismo».

Antisemitismo e antisionismo sono cose diverse.

Il primo è una vergogna da combattere, e viene sventolato anche quando non esiste, per ragioni strumentali (altra vergogna).

Per quanto riguarda l’antisionismo, io credo che oggi, essere antisionisti, dato il sionismo si è trasformato in nazional-sionismo – dunque in una dottrina politica e religiosa genocida, fondamentalista e fanatica – non è solo un diritto, ma è un dovere per tutti coloro che hanno a cuore la pace, i diritti umani e il diritto internazionale.

Il vescovo di Manfredonia ha parlato come un uomo coraggioso, ha parlato come un uomo di fede.

A lui va tutta la mia solidarietà e il mio sostegno. Vai avanti, caro Franco, non ti fermare. “La verità vi farà liberi” disse Gesù Cristo. È vero, soprattutto oggi.