Elodie lancia “Mi ami mi odi” e si prepara alla conquista degli stadi

Elodie torna con un nuovo singolo, “Mi ami mi odi”, che anticipa l’album omonimo in uscita il 2 maggio. Il brano segna l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera dell’artista romana e fa da colonna sonora all’attesa per i suoi primi show negli stadi, previsti per l’8 giugno a San Siro e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli. Un evento storico: Elodie sarà la prima donna ad esibirsi nel celebre impianto partenopeo.

Il singolo, prodotto da Dardust e scritto da Elodie insieme a Elisa e Jacopo Et, rappresenta l’essenza del nuovo progetto discografico. Con un sound che mescola pop, elettronica e orchestrazioni, Elodie continua a sperimentare, mettendo al centro un’identità artistica in costante evoluzione.

A un anno e mezzo di distanza dal clubtape Red Light, l’artista torna con un lavoro che si annuncia più personale e maturo, capace di raccontare fragilità e desideri attraverso immagini forti e suggestive.

“Mi ami mi odi” è una canzone che parla di contraddizioni emotive, di relazioni in bilico tra amore e distanza. Il testo alterna momenti intimi a riferimenti al mondo esterno, in cui Elodie si racconta sotto i riflettori senza sentirsi davvero vista. Il ritornello, martellante e sensuale, è un grido di ambiguità affettiva: “Mi ami, mi odi / mentre un’altra notte brilla sul mio body”.

L’intero progetto ruota attorno al tema del doppio: il desiderio di protezione contro la realtà di una relazione incompleta, fatta di bugie e assenze. Una lotta interiore che si riflette nella musica e nella performance.

I concerti negli stadi saranno un’estensione spettacolare di questo universo emotivo. Concepite come un vero e proprio spettacolo in quattro atti, le esibizioni offriranno al pubblico un viaggio tra le molte sfaccettature della personalità artistica di Elodie. Ogni sezione del live rappresenterà un diverso lato del suo percorso, tra sensualità, introspezione, forza e fragilità.

Tra gli ospiti speciali, è prevista anche la partecipazione della DJ e producer internazionale Nina Kravitz, che firmerà un set esclusivo durante uno dei momenti dello show.

In scaletta, oltre ai brani più iconici della cantante, troveranno spazio anche le nuove tracce dell’album “Mi ami mi odi”, che segna un passo decisivo nell’evoluzione musicale di Elodie, ormai tra le protagoniste più rilevanti del panorama italiano.

Lo riporta deejay.it.