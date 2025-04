Partito Democratico di Capitanata Lancia la Conferenza Programmatica #Capitanata2030 per una Puglia del Futuro

Foggia, 4 aprile 2025 – È ufficialmente partita oggi la conferenza programmatica “#Capitanata2030”, un’iniziativa del Partito Democratico della Capitanata che mira a costruire una visione condivisa della provincia di Foggia all’interno della più ampia strategia regionale #Puglia2030.

Il progetto punta a coinvolgere cittadini, amministratori locali, associazioni e territori in un ampio processo di partecipazione, finalizzato a tracciare le linee guida per lo sviluppo futuro della Capitanata.

L’iniziativa si articola in una serie di incontri tematici che si terranno durante il mese di aprile 2025 in sei comuni della provincia di Foggia.

Ogni incontro sarà l’occasione per approfondire un tema specifico e raccogliere spunti e proposte da esperti, cittadini e amministratori locali.

Il ciclo di eventi si aprirà oggi, venerdì 4 aprile, a San Giovanni Rotondo, con il primo appuntamento dedicato a Cultura e Turismo (ore 18.30, presso la sede del PD in Via Cadorna, 3). A seguire, i temi proseguiranno come segue:

Lunedì 7 aprile a Torremaggiore, con un incontro su Ambiente e Agricoltura

Venerdì 11 aprile a Troia, per discutere di Mobilità e Governo del Territorio

Lunedì 14 aprile a Foggia, sul tema della Sanità e Sport

Mercoledì 16 aprile a Cerignola, con focus su Welfare e Istruzione

Mercoledì 23 aprile a Manfredonia, dove si parlerà di Lavoro e Infrastrutture

Pierpaolo d’Arienzo, segretario provinciale del Partito Democratico di Capitanata, ha commentato: “Con #Capitanata2030 vogliamo costruire un grande momento di ascolto e partecipazione, partendo dai bisogni reali delle nostre comunità. Il nostro obiettivo è mettere al centro della discussione una visione di Capitanata moderna, solidale e protagonista delle politiche regionali del futuro. Ogni tappa sarà un’occasione preziosa per confrontarci su temi cruciali, da sanità e cultura a lavoro e agricoltura, contribuendo a costruire proposte concrete per il nostro territorio”.

I cittadini sono invitati a partecipare attivamente agli incontri e a iscriversi attraverso il sito web ufficiale dell’iniziativa pdpuglia.org/puglia2030.

Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale www.pdcapitanata.it e seguire il Partito Democratico di Capitanata sui social network: Facebook, YouTube e Telegram.

Unisciti anche tu al percorso di #Capitanata2030 e contribuisci a dare forma alla Puglia del futuro!