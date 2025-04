Liberali e Riformisti NPSI Foggia: Vito Fazi nominato commissario cittadino a Orta Nova

In vista dei prossimi appuntamenti elettorali, il segretario provinciale dei Liberali e Riformisti – Nuovo PSI di Foggia, Giuseppe Tancredi, ha nominato Vito Fazi commissario cittadino per la città di Orta Nova. La nomina rientra in un percorso di riorganizzazione del movimento sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare la presenza politica nel centrodestra e riaffermare i valori storici del socialismo tricolore.

“Siamo in campo per rafforzare la compagine di centrodestra – ha dichiarato Tancredi – e siamo sicuri che anche nella città di Orta Nova potrà tornare a splendere la bandiera del socialismo tricolore, capace di coniugare una visione politica liberale e riformista, sempre attenta ai bisogni e ai meriti dei cittadini”. Con questa scelta, i Liberali e Riformisti – NPSI intendono rilanciare l’azione politica locale attraverso una linea chiara, fondata su merito, competenza e vicinanza alle esigenze delle comunità.