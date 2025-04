MANFREDONIA (FOGGIA) – È bufera in consiglio comunale sulla gestione del bilancio e della fiscalità locale. Al centro delle polemiche l’assessora al Bilancio, accusata dall’opposizione di gravi errori nella gestione delle notifiche relative a tributi locali come IMU e TASI del 2019.

A sollevare il caso sono stati i consiglieri di Forza Italia, che denunciano l’invio di migliaia di cartelle esattoriali errate a cittadini ignari, costretti ora a lunghe attese negli uffici comunali per ottenere rettifiche.

Un disguido che, secondo l’opposizione, sta generando caos e disagi per i contribuenti.

“È inaccettabile che un errore dell’amministrazione ricada interamente sui cittadini, già gravati da pesanti imposte locali.

Lo Statuto dei diritti del contribuente impone all’ente di intervenire per annullare gli avvisi errati, senza scaricare l’onere sui destinatari” – affermano i consiglieri in una nota congiunta.

Ma non è tutto. L’opposizione sottolinea anche una recente “figuraccia” dell’assessora in consiglio comunale, in occasione della discussione sul bilancio.

Un episodio che, a loro avviso, evidenzierebbe una scarsa preparazione in materia finanziaria.

A fronte di questa situazione, Forza Italia chiede un passo indietro da parte dell’assessora, invitandola a dimettersi per “manifesta inadeguatezza” nel ruolo. “Non è politicamente accettabile che le sue carenze in tema di bilancio e fiscalità locale ricadano sull’intera città” – concludono i consiglieri.

Al momento, dall’amministrazione comunale non sono giunti commenti ufficiali sulla vicenda. Resta da vedere se la pressione politica porterà a un cambio ai vertici dell’assessorato.