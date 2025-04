Manfredonia. L’acquisto di azioni di A.S.E. S.p.A. passa senza parere obbligatorio dalla Corte dei Conti

Il Comune di Manfredonia (FG) ha recentemente richiesto un parere alla Corte dei Conti per quanto riguarda una delibera adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi del Testo Unico in materia di partecipazioni pubbliche (T.U.S.P.), con riferimento all’acquisizione di azioni di una società a partecipazione pubblica. La deliberazione in questione riguarda l’acquisto delle azioni di A.S.E. S.p.A., una società di cui il Comune già possiede una partecipazione pari al 98,66%, con l’intenzione di acquisire anche la totalità delle azioni detenute dal Comune di Vieste, pari al 3,12%. L’importo dell’acquisto è stato fissato in 21.000 euro, da liquidare in tre rate annuali a partire dal 2023.

La Corte dei Conti è chiamata ad esprimere un parere sui provvedimenti relativi alla costituzione di società o all’acquisizione di partecipazioni, per verificare la loro conformità alle normative previste dal T.U.S.P., con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. In questo caso specifico, la Sezione regionale di controllo per la Puglia, presieduta da Cinzia Barisano, ha esaminato la richiesta del Comune di Manfredonia, considerando le implicazioni giuridiche e finanziarie dell’acquisto delle azioni.

La questione giuridica: l’ambito di applicazione del controllo della Corte dei Conti

L’articolo 5, comma 3 del T.U.S.P. stabilisce che la Corte dei Conti deve esprimere un parere sui provvedimenti che riguardano la costituzione di società e l’acquisizione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, come chiarito dalla stessa Corte in precedenti pronunce, il controllo non si applica a operazioni societarie che riguardano la gestione di partecipazioni già in possesso dell’amministrazione pubblica, ma solo a quei momenti in cui un ente pubblico entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria. Nel caso del Comune di Manfredonia, che possiede già una partecipazione nella società A.S.E. S.p.A., l’acquisto delle azioni del Comune di Vieste non rientra nell’ambito di applicazione del controllo della Corte dei Conti, poiché si tratta di un’operazione che non implica l’assunzione della qualifica di socio da parte dell’ente.

Le Sezioni riunite della Corte dei Conti, infatti, avevano già chiarito che il parere non si applica alle operazioni di aumento di partecipazione in società già esistenti, poiché tali provvedimenti non rappresentano un ingresso “nuovo” in una realtà societaria. La decisione del Comune di Manfredonia, pertanto, non richiede il controllo da parte della Corte dei Conti, che ha dichiarato “non luogo a provvedere” in relazione alla richiesta di parere formulata dal Comune.

La decisione finale: un’ulteriore conferma sulla razionalizzazione delle partecipazioni

La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha così deciso che il parere richiesto dal Comune di Manfredonia non è assoggettabile al controllo della Corte dei Conti. La razionalizzazione delle partecipazioni societarie, prevista dalla legge e da regolamenti comunali, non implica un’operazione che necessiti del parere obbligatorio in questo caso specifico. Il Comune di Manfredonia, dunque, potrà procedere con l’acquisto delle azioni senza l’intervento della Corte dei Conti, pur mantenendo l’obbligo di pubblicare la deliberazione sul proprio sito ufficiale, come stabilito dal T.U.S.P.

Questa decisione conferma la linea giuridica seguita dalla Corte dei Conti nelle precedenti occasioni, ribadendo che il controllo dell’organo contabile si applica unicamente alle operazioni che segnano l’ingresso di un ente pubblico in una società, non anche alle modifiche o ampliamenti di partecipazioni già esistenti.