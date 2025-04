Manfredonia. TAR bacchetta il MATTM: illegittima l’inerzia sulla valutazione parco eolico nel basso Adriatico

BARI – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha accolto il ricorso presentato dalla Barium Bay s.r.l. contro il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), accusato di inerzia nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione di un parco eolico offshore nel basso Adriatico. La sentenza, pronunciata l’11 marzo 2025, impone al MASE di esprimersi entro 30 giorni, pena la nomina di un commissario ad acta. La società ricorrente, Barium Bay s.r.l., aveva presentato nel 2023 un’istanza per ottenere il VIA relativo a un impianto eolico marino da 74 aerogeneratori con una potenza complessiva di 1.110 MW, situato al largo della costa tra Vieste e Monopoli.

Nonostante il parere favorevole della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, rilasciato il 27 giugno 2024, il MASE non ha adottato il provvedimento finale, generando uno stallo amministrativo che ha portato l’azienda a rivolgersi al TAR.

Nel ricorso, notificato il 7 ottobre 2024, la società ha contestato la violazione della legge n. 241/1990, che disciplina i procedimenti amministrativi, e del decreto legislativo n. 152/2006 in materia ambientale, denunciando un’eccessiva lentezza burocratica non giustificata.

Il TAR ha riconosciuto l’illegittimità del silenzio amministrativo, sottolineando che i termini previsti dalla normativa ambientale sono perentori e devono essere rispettati.

In particolare, ha evidenziato che il MASE, dopo aver ricevuto il parere positivo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, avrebbe dovuto concludere il procedimento entro 30 giorni, anche in assenza del parere del Ministero della Cultura, che in questo contesto ha solo un ruolo consultivo e non vincolante.

Il Tribunale ha inoltre ribadito che il meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche, previsto dall’art. 17-bis della legge 241/1990, si applica anche ai procedimenti VIA.

Di conseguenza, il mancato pronunciamento del Ministero della Cultura nei tempi previsti equivale a un assenso tacito, e il MASE non poteva utilizzare tale mancata risposta come giustificazione per il proprio ritardo. La sentenza obbliga il Ministero dell’Ambiente a concludere il procedimento entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Qualora l’inerzia dovesse persistere, sarà nominato un commissario ad acta per sbloccare l’iter. Questa pronuncia potrebbe rappresentare un precedente rilevante per altri progetti energetici in attesa di valutazione, rafforzando il principio della certezza dei tempi amministrativi e della responsabilità della pubblica amministrazione.

L’inerzia del MASE è stata censurata con forza dal TAR, che ha richiamato i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 della Costituzione. Tuttavia, il Tribunale ha deciso di compensare le spese di lite, riconoscendo la complessità del procedimento.