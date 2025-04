Manfredonia, TAR Lazio: la questione legale sull'assistenza sanitaria per i conviventi di Militare

Con atto di recente pubblicazione, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio ha recentemente emesso una sentenza riguardante il ricorso di un ufficiale dell’Aeronautica Militare e della sua compagna, contro il diniego dell’estensione dell’assistenza sanitaria all’estero, emesso dalla ASL di Foggia.

Il ricorso, registrato come numero 5569 del 2024, si riferisce al caso di un militare italiano che, a seguito di un trasferimento negli Stati Uniti, aveva richiesto alla ASL Foggia l’estensione dell’assistenza sanitaria per sé, la sua compagna convivente e la loro figlia di soli due mesi. La richiesta è stata però respinta dalla ASL, che ha motivato il diniego con il fatto che la compagna non fosse riconosciuta come familiare “a carico” secondo le disposizioni in vigore, in particolare quelle previste dalla normativa sugli assegni familiari e assistenza sanitaria.

Nel ricorso, i ricorrenti avevano invocato una serie di violazioni costituzionali, inclusi i diritti all’unità familiare e alla salute, sostenendo che la normativa in questione fosse incompatibile con i principi di uguaglianza e di tutela della famiglia sanciti dalla Costituzione. Inoltre, era stata formulata una domanda di risarcimento danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, per il presunto danno subito a causa del diniego.

Il Ministero della Salute e la ASL di Foggia si sono costituiti in giudizio, respingendo le accuse. In particolare, l’ASL ha sollevato un’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, sostenendo che la materia non rientrasse nella competenza del giudice amministrativo. Tuttavia, il TAR ha respinto questa eccezione, confermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in questioni relative all’assistenza sanitaria e ai pubblici servizi.

Nel merito, il TAR ha osservato che la normativa vigente, compreso il decreto legislativo n. 402 del 1982, limita l’estensione dell’assistenza sanitaria all’estero ai familiari “a carico”, come definito dalla legge sugli assegni familiari. La compagna convivente, non essendo legalmente sposata con il militare, non rientra tra i soggetti beneficiari dell’assistenza sanitaria secondo le disposizioni normativi applicabili. La decisione è stata quindi considerata conforme al dettato legislativo, pur riconoscendo che la normativa stessa potrebbe sollevare problematiche di compatibilità con i diritti costituzionali, in particolare in relazione alla protezione della famiglia e della bi-genitorialità.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni, il TAR ha respinto la richiesta, rilevando che l’Amministrazione non ha agito con colpa, essendosi semplicemente attenuta alla normativa vigente. Pertanto, non sussistono i presupposti per il risarcimento del danno.

La causa si è conclusa con la compensazione delle spese legali, in considerazione della peculiarità e novità del caso. Il TAR ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.

La decisione lascia aperto un importante dibattito sulla possibile necessità di una revisione della normativa riguardante i diritti dei conviventi e il riconoscimento dell’assistenza sanitaria all’estero, alla luce dei principi costituzionali e internazionali che tutelano la famiglia e la salute.

A cura di Michele Solatia.