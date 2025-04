Maxi-confisca da due milioni di euro: sequestrati beni di lusso tra Lombardia e Puglia

Milano – Un’operazione congiunta della Guardia di Finanza ha portato alla confisca di beni per un valore complessivo di circa due milioni di euro nei confronti di un uomo già coinvolto in diversi procedimenti penali in varie parti d’Italia. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano e rappresenta un ulteriore passo nella lotta alla criminalità economico-finanziaria.

L’azione investigativa ha visto il coordinamento del Gruppo della Guardia di Finanza di Lecco e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia, con il supporto del Gruppo di Campobasso e della Compagnia di Vasto. Il soggetto coinvolto, operante principalmente tra Lombardia e Puglia, era già sottoposto alla misura dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza a seguito di condanne per bancarotta fraudolenta e altri reati.

Le indagini hanno rivelato una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati dall’indagato e il suo elevato tenore di vita, caratterizzato dall’acquisto di immobili di pregio e autovetture di lusso. Già nel 2024, il Tribunale di Milano aveva disposto il sequestro preventivo dei beni, misura ora convertita in confisca definitiva.

Tra i beni sottratti figurano tre Ferrari, una Porsche, una Maserati, due Range Rover e una BMW X4, oltre a tre immobili e un conto corrente detenuto all’estero. I beni erano formalmente intestati al soggetto, a suoi familiari e a società a lui riconducibili, con l’evidente finalità di occultarne la reale disponibilità.

L’operazione conferma l’efficacia della sinergia tra l’Autorità Giudiziaria e la Guardia di Finanza nel contrasto alla criminalità economica. Le indagini patrimoniali e finanziarie si rivelano strumenti fondamentali per individuare e sottrarre ai soggetti socialmente pericolosi patrimoni di origine illecita, tutelando così l’integrità economica del Paese.

La diffusione di questo provvedimento è effettuata in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione in materia di lotta alla criminalità economico-finanziaria. Tuttavia, il procedimento di prevenzione è ancora in fase di primo grado e gli effetti della confisca potranno considerarsi definitivi solo con il passaggio in giudicato del provvedimento.

