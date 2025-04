MANFREDONIA (FOGGIA) – Un’affermazione forte, un’accusa dura, una reazione immediata. Le parole dell’arcivescovo Franco Moscone, a capo della diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, hanno scosso l’opinione pubblica e attirato l’attenzione del governo israeliano.

Durante una manifestazione per la pace svoltasi a Bari, il prelato ha descritto la Striscia di Gaza e la Palestina come “un campo di concentramento a cielo aperto”, che dal 7 ottobre 2023 si sarebbe trasformato in “un campo di sterminio nel silenzio del mondo e dell’Europa”. Parole che, secondo l’arcivescovo, trovano eco nelle dichiarazioni di Papa Francesco.

Le accuse di Israele

L’intervento di Moscone non è passato inosservato e ha scatenato la dura reazione dell’ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, Yaron Sideman, che ha accusato il religioso di “sminuire l’Olocausto e fomentare antisemitismo e odio”.

L’episodio ha riportato in primo piano il dibattito sulla libertà di critica nei confronti del governo israeliano e sulla linea sottile che separa l’analisi politica dall’accusa di antisemitismo.

La solidarietà dell’Ordine Francescano Secolare

A difesa dell’arcivescovo si è immediatamente schierato l’Ordine Francescano Secolare (Ofs) della diocesi, che ha espresso “pieno sostegno” a Moscone, ritenendo le accuse rivoltegli “ingiuste e strumentali”.

“Le sue parole si ispirano ai principi di giustizia, fratellanza e pace, gli stessi che guidarono San Francesco nella sua missione di costruire ponti tra i popoli”, si legge nella nota dell’Ofs pugliese.

L’Ordine sottolinea inoltre come le dichiarazioni di Moscone rappresentino una “continuità con il messaggio del Santo di Assisi”, un messaggio di pace senza distinzioni di popoli o confini.

“La lotta per la pace e contro ogni forma di oppressione è parte viva dell’eredità francescana”, prosegue la lettera indirizzata all’arcivescovo.

Un dibattito che divide

Il caso Moscone riaccende un tema delicato: è possibile criticare le azioni del governo israeliano senza essere accusati di antisemitismo?

La questione, già ampiamente dibattuta in ambito politico e accademico, si ripropone con forza in un contesto di crescente tensione internazionale.

Nel frattempo, il sostegno al prelato pugliese continua a crescere, rafforzando un messaggio di pace che, seppur scomodo, resta più che mai attuale.