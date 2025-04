SAN SEVERO (FOGGIA) – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18, sulla Statale 16, nel tratto che collega Foggia a San Severo, alle porte della città.

Due autovetture sono entrate in collisione frontale, per cause ancora da accertare.

Nell’impatto, due persone sono rimaste ferite in maniera seria e sono state immediatamente trasportate in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale di San Severo, che ha provveduto a effettuare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della zona, il tratto di strada nei pressi della TreG è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it