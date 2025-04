Sei elicotteri in volo su Macchia: esercitazione militare della base di Amendola (VIDEO)

Sei elicotteri militari hanno sorvolato il cielo di Macchia nelle ultime ore, attirando l’attenzione dei residenti. Secondo fonti locali, il movimento aereo è legato a un’esercitazione della base militare di Amendola, uno dei centri nevralgici dell’Aeronautica Militare italiana.

Gli elicotteri, probabilmente appartenenti alle forze armate italiane, si sono mossi in formazione, effettuando manovre che lasciano supporre un addestramento coordinato per operazioni speciali o missioni tattiche. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del comando della base di Amendola, ma eventi simili rientrano regolarmente nelle attività addestrative della struttura, che ospita anche i moderni caccia F-35.

I cittadini di Macchia, pur sorpresi dal traffico aereo inusuale, hanno osservato la scena con curiosità. Alcuni hanno immortalato il passaggio degli elicotteri con foto e video condivisi sui social, contribuendo a diffondere la notizia.