Spinea (Venezia), graffette nel panino al cioccolato comprato al supermercato: tre bambini finiscono al Pronto soccorso

Tre bambini sono finiti al Pronto soccorso dopo aver mangiato dei panini al cioccolato, comprati al supermercato, contenenti graffette di ferro. La vicenda è accaduta a Spinea (Venezia). A denunciare l’accaduto è stata la madre di uno dei piccoli che aveva acquistato le merendine. Sulla vicenda indagano i Nas. Il negozio ha ritirato i prodotti. Mercoledì pomeriggio la donna ha dato un panino al cioccolato al figlio di 5 anni e ad altri due bimbi, che stavano giocando assieme a lui. Il figlio ha sentito subito qualcosa di duro tra i denti, ha sputato un pezzo della merendina ed è andato ad avvertire la madre. “Mi rendo conto di aver preso con troppa leggerezza quello che mi stava dicendo il bambino – ha raccontato la donna intervistata da Antenna Tre -, gli ho detto di non preoccuparsi, di continuare pure a mangiare il panino oppure di buttarlo via”. Qualche ora dopo, i tre bimbi hanno lamentato dolori alla pancia.

Ma la scoperta è avvenuta solo quando la donna stessa ha mangiato una delle merendine. “Ho sentito anch’io un qualcosa di duro tra i denti – ha spiegato -, allora ho iniziato a spezzettare la merendina per vedere se dentro c’era qualcosa di strano e ho visto che nell’impasto c’erano una serie di graffette di ferro”. La donna ha immediatamente allertato gli altri genitori e così i tre bambini sono stati portati al Pronto soccorso dell’ospedale dell’Angelo di Mestre per essere sottoposti a radiografie, temendo l’ingestione di corpi estranei. Fortunatamente per i tre non ci sono state conseguenze. I Nas di Treviso stanno indagando sull’episodio. Nel frattempo, in via precauzionale, il supermercato ha ritirato il lotto dei panini al cioccolato e ha avviato verifiche interne, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it