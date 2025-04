Si è svolto questa mattina l’incontro sul correttivo al codice degli appalti pubblici e sulle principali novità per gli appalti di lavori. Ad ospitare la tavola rotonda la sala conferenze Formedil Foggia in via Napoli

Una giornata di approfondimento su uno dei temi di grande rilievo per il settore degli edili. Il correttivo al codice degli appalti al centro della tavola rotonda organizzata da ANCE Foggia questa mattina presso la sala conferenze Formedil Foggia in via Napoli (km 2.800).

Il convegno, a cui hanno preso parte i Presidenti degli enti bilaterali, Massimo Lanotte – Formedil Foggia e Michele Gengari, Cassa edile di Capitanata, il Presidente di Confindustria Foggia Potito Salatto, Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente ANCE, Luigi Schiavo, Vice Presidente ANCE alle Opere Pubbliche, che vede il patrocinio di ANCE Puglia, si è aperto con i saluti del Prefetto di Foggia, Poalo Giovanni Grieco: “Il tema è importante, ho compreso nel tempo le difficoltà del settore a confrontarsi anche con le Istituzioni. Ci siamo resi conto che la normativa è chiara e lineare ma non sempre dà risposte immediate. Dobbiamo confrontarci con interdittive e scioglimenti, in cui il nucleo centrale è collegato agli uffici tecnici. Il nostro ruolo non va visto solo come un intervento sanzionatorio. Si tratta invece di un ruolo operativo. Noi cerchiamo di spiegare bene quali sono le motivazioni delle nostre azioni. In questo territorio siamo in una realtà in cui non bisogna mai abbassare la guardia, anzi è necessario fare attenzione a non fermarsi all’elemento formale, ma sforzarsi sempre di capire chi si ha di fonte e in questo spirito il lavoro che viene fatto è quello di aprirci a una collaborazione e un confronto sempre più frequente, per ascoltare chi lavora nel territorio, quali sono i problemi e come intervenire”.

Domenico De Bartolomeo, Vice Presidente ANCE, ha portato i suoi saluti intervenendo da remoto, sottolineando l’importanza di giornate come questa che spiegano il lavoro che viene fatto per portare supporto alle imprese e ai lavoratori.

Subito, nel tema, le parole di Massimo Lanotte, Presidente del Formedil: “Noi del Fomedil guardiamo l’argomento dal punto di vista della formazione, ricordo che noi siamo l’ente scuola della Cassa Edile, abbiamo un contatto continuo con le imprese. Il problema oggi è quello del costo della sicurezza. Abbiamo bisogno di un codice che ci dia legalità e trasparenza e che ci faccia vincere le gare con i prezzi giusti”.

Anche Michele Gengari, Presidente della Cassa Edile ha portato i suoi saluti: “La Cassa Edile lavora per dare supporto alle imprese ed è accanto alle Istituzioni per spingere nell’ottica di un sistema di appalti pubblici trasparenti ed efficienti”.

Tito Salatto, Presidente di Confindustria ha sottolineato nei suoi saluti: “Penso che ANCE resta la colonna portante di Confindustria. L’Italia deve molto ai costruttori, sono stati capaci con sacrificio di ricostruire l’Italia del dopoguerra e questa città”.

“Per noi la trasparenza è un aspetto molto importante. Trasparenza e legalità. Quando ci sono questi due requisiti, le imprese buone vengono fuori e quelle cattive restano indietro. I nostri enti bilaterali, Cassa Edile e Formedil sono il primo presidio della legalità. Lo sforzo è quello di erogare fiducia nei confronti delle imprese. Quando si scrive un codice qualcosa resta fuori. Le criticità oggi ci sono, ma possono essere affrontate”, ha sottolineato Ivano Chierici – Presidente ANCE Foggia. “Oggi parliamo di un tema fondamentale per le imprese che si occupano di lavori pubblici. Abbiamo seguito e fatto approvare dalla giunta regionale il prezziario che è uno strumento importante per le imprese e per i tecnici, perché su questo strumento si basa tutto. Abbiamo imboccato una strada che ha visto un confronto continuo e che in questa direzione continuerà a lavorare per mettere a punto le criticità”, ha spiegato il Presidente di ANCE Puglia Gerardo Biancofiore.

“Il codice è partito benissimo a mio avviso – ha spiegato Luigi Schiavo, Vice Presidente ANCE alle Opere Pubbliche-. Contiene i tre principi cardine che sono la stella polare delle opere pubbliche. Il codice parla anche di servizi e forniture, ma a mio avviso sarebbe stato il caso di scindere le due linee, con due regolamenti, uno per le opere, l’altro per le forniture”.

Francesca Ottavi, Direttore Area Opere Pubbliche ANCE ha sottolineato la difficoltà maggiore del tema, che è quella di muoversi in questa selva normativa. Si è così addentrata nell’affrontare tutti gli espetti di queste norme del codice, spiegando quali aspetti sono stati confermati rispetto all’impianto generale e quali necessitano di ulteriori aggiornamenti revisionali.

Successivamente spazio alla tavola rotonda, con Daniele Ricciardi – Presidente ASSORUP, Massimo Milani, Segretario VIII commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici) Camera dei deputati, Stefano Torraco, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, Gianluca Ursitti, Presidente Ordine degli Avvocati della Provincia di Foggia, Francesco Faccilongo, Presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia, Antonio Troisi, Presidente Collegio Geometri della Provincia di Foggia, Cosimo De Troia, Presidente Collegio Geometri di Lucera.

L’evento, valido per il riconoscimento dei crediti per la formazione professionale, ha visto la partecipazione di numerosi ingegneri, geometri, avvocati e architetti.