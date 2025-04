Trump, dazi e mercati in crisi: tra allarmismi e realtà, cosa sta davvero accadendo?

“I mercati sconvolti dai dazi di Trump. Persi 2.500 miliardi”. È bastato un titolo simile per risvegliare gli spettri del passato e far tremare le borse internazionali. Dai tempi della pandemia, i mercati finanziari non subivano una scossa così significativa. E, come spesso accade, i media hanno colto l’occasione per amplificare il panico, riportando le notizie secondo il principio ormai consolidato del “bad news is good news”. Eppure, negli ultimi cinque anni, i mercati hanno generato migliaia di miliardi di valore. Le imprese hanno investito, assunto, innovato. Gli investitori, nel lungo periodo, hanno beneficiato di rendimenti significativi. Ma la memoria dei mercati – e degli investitori – è spesso corta. E l’incertezza torna a dominare.

L’introduzione di nuovi dazi da parte dell’ex presidente Donald Trump – e attuale candidato fortissimo per un nuovo mandato – ha riportato alla ribalta vecchi timori. L’idea di una “reciprocità gentile” appare più come una maschera retorica, che nasconde invece una politica economica aggressiva e protezionista. L’obiettivo dichiarato è ridurre un deficit commerciale cronico e proteggere l’economia interna. Come? Aumentando il costo delle importazioni. Un fiorino, direbbe Troisi. Ma l’impatto sui consumatori è immediato: prodotti esteri più cari, inflazione indotta e minore potere d’acquisto. Una bottiglia di vino italiano che ieri costava 25 dollari, oggi ne costa 30. A pagare il conto, ancora una volta, saranno le famiglie americane.

Nel gioco globale del commercio, ogni mossa genera una contromossa. Le nazioni colpite dai dazi non resteranno a guardare. Il rischio è quello di una spirale di ritorsioni, che può spingere le aziende a delocalizzare dove i dazi non si applicano, impoverendo interi settori economici nei paesi colpiti. Le imprese americane stesse non sono immuni: molte dipendono da materie prime e semilavorati provenienti dall’estero. Con l’aumento dei costi, l’effetto domino sul consumatore finale è inevitabile. E la competitività delle aziende, invece di rafforzarsi, rischia di indebolirsi. Il vero fattore destabilizzante per i mercati non sono i dazi in sé, ma l’incertezza. La storia insegna: il protezionismo degli anni ‘30 contribuì a inasprire la Grande Depressione. E oggi, in un mondo interconnesso, la reazione a catena può essere ancora più rapida e letale. A farne le spese sono soprattutto le aziende meno innovative, che prosperano solo grazie alla protezione statale. Il libero mercato, invece, premia chi innova e compete. L’introduzione di barriere doganali può rallentare la crescita complessiva, con effetti collaterali anche nel medio-lungo periodo.

C’è però un elemento che invita alla riflessione. Trump conosce bene i meccanismi dei mercati finanziari. Li ha già manipolati nel passato, creando tensioni e poi ritrattando. È un “market maker”, capace di giocare con la paura per ottenere consensi e vantaggi. E proprio come in passato, anche questa nuova “tempesta perfetta” potrebbe rientrare nei canoni della ciclicità. Basta fare un semplice esercizio di memoria per comprenderlo:

9 marzo 2003 , post-crisi dot-com

, post-crisi dot-com 10 marzo 2009 , piena crisi Lehman

, piena crisi Lehman 20 febbraio 2020 , alle porte della pandemia

, alle porte della pandemia 24 febbraio 2022, invasione dell’Ucraina

Eventi traumatici, eppure seguiti da fasi di ripresa. Anche durante il Covid, i mercati sono crollati per poi tornare a livelli record. In un webinar tenuto in quei giorni difficili, si invitavano gli investitori a memorizzare i valori di borsa per rivederli dopo 3-5 anni. Il risultato? Chi è rimasto investito ha visto crescere il proprio patrimonio.

La paura è umana, ma la razionalità è necessaria. In un contesto come questo, è importante non farsi prendere dal panico e rivedere la propria strategia.

Verificare la coerenza tra obiettivi, orizzonte temporale e strumenti in portafoglio

Valutare forme di investimento graduali come i PAC (piani di accumulo)

Approfittare della volatilità per cogliere opportunità

Assicurare un livello adeguato di diversificazione

I mercati si muovono sulle aspettative. Oggi prevale il pessimismo. Domani, potrebbe tornare la fiducia. E quando ciò accadrà, come già accaduto più volte nella storia economica moderna, chi si sarà fatto trovare pronto potrà trarne vantaggio. Per ora, memorizziamo i valori di oggi – 4 aprile 2025 – e riparliamone tra tre anni. Le risposte più importanti, spesso, non le troviamo nei titoli dei giornali, ma nel tempo.

di Tommaso Rinaldi