Addio ad Antonello Fassari, l'iconico Cesare dei Cesaroni: un talento che ha fatto ridere e commuovere l'Italia

ROMA – È morto all’età di 72 anni Antonello Fassari, uno degli attori più amati dal pubblico italiano per il suo talento comico e il suo carisma.

La sua carriera, lunga e variegata, lo ha reso un volto familiare per chi ha seguito con affetto programmi televisivi cult come Avanzi e serie di grande successo come I Cesaroni, dove ha interpretato il mitico Cesare, l’oste dal cuore d’oro.

Nato a Roma e diplomato all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico nel 1975, Fassari ha costruito la sua carriera teatrale con impegno e passione.

Tuttavia, è stato il suo approdo alla televisione, a partire dalla metà degli anni ’80, che lo ha consacrato al grande pubblico.

La sua comicità, mai banale, ma sempre genuina, lo ha reso un protagonista indiscusso di varietà e fiction, con una capacità unica di conquistare il cuore degli spettatori.

Tra i momenti più indimenticabili della sua carriera, spicca senza dubbio la partecipazione a I Cesaroni, una delle serie più amate della televisione italiana, in cui Fassari vestiva i panni dell’oste Cesare, personaggio che ha conquistato generazioni di telespettatori.

Un ruolo che lo ha reso un simbolo della tv popolare, capace di mescolare comicità e affetto paterno in modo unico.

La sua morte lascia un vuoto enorme, non solo nel mondo dello spettacolo, ma anche tra gli amici più stretti.

“Sarai per sempre mio fratello”, ha scritto su Instagram Claudio Amendola, suo compagno di set nei Cesaroni.

L’attore, visibilmente commosso, ha raccontato: “Sapevamo che questa serie nuova sarebbe stata dedicata a lui, visto che ci era nota la malattia che lo aveva colpito, ma non eravamo preparati alla notizia. Per me è un pezzo di vita che va via, è dura anche parlare.

Mi aspetto che stia borbottando da qualche parte lassù”.

Il ricordo di Antonello Fassari rimarrà nel cuore degli italiani, che continueranno a ridere e commuoversi davanti ai suoi indimenticabili personaggi.

Un attore che, con il suo talento e la sua umanità, ha segnato la storia della televisione italiana.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it