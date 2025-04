“È stato un momento di grande intensità spirituale e di profonda unità – ha dichiarato don Vitaliy al termine della liturgia –. Abbiamo pregato per la pace, per le nostre famiglie lontane e per il popolo ucraino. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato con il cuore aperto e fraterno”.

MANFREDONIA – 5 aprile 2025 – Un intenso momento di fede e comunione ha unito la comunità ucraina di Manfredonia nella serata di venerdì 5 aprile, quando, nella chiesa di Santa Chiara, si è svolta la celebrazione della Divina Liturgia secondo il rito bizantino.

La funzione religiosa, iniziata alle ore 18.00, è stata presieduta da don Vitaliy Perih, sacerdote ucraino e cappellano per gli ucraini di rito bizantino in Italia, da poco responsabile anche della comunità ucraina nella città sipontina.

La celebrazione ha visto la partecipazione del sindaco di Manfredonia, di sua Eccellenza, Padre Moscone, di numerosi fedeli ucraini residenti a Manfredonia e nei comuni vicini, oltre a diversi cittadini italiani accorsi per testimoniare la loro vicinanza e solidarietà.

“È stato un momento di grande intensità spirituale e di profonda unità – ha dichiarato don Vitaliy al termine della liturgia –. Abbiamo pregato per la pace, per le nostre famiglie lontane e per il popolo ucraino. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato con il cuore aperto e fraterno”.

L’evento ha rappresentato non solo un importante appuntamento religioso per la comunità ucraina locale, ma anche un’occasione di dialogo interculturale e di sostegno reciproco, in un contesto ancora segnato dalle difficoltà legate alla guerra in Ucraina.

La chiesa di Santa Chiara, nel cuore di Manfredonia, si è trasformata per una sera in un ponte spirituale tra l’Italia e l’Ucraina, ospitando canti liturgici, preghiere e riti che testimoniano la ricchezza del patrimonio religioso orientale.

Con la celebrazione del 5 aprile, don Vitaliy ha ufficialmente avviato il suo servizio pastorale anche nella comunità di Manfredonia, promettendo continuità e presenza accanto ai fedeli ucraini: “Siamo una Chiesa in cammino – ha sottolineato – e continueremo a camminare insieme, nella fede e nella speranza”.

fotogallery daniele catalano