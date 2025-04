La 12enne Bianca, la "fata delle farfalle" pugliese, nominata Alfiere della Repubblica

LECCE – C’è anche Bianca Perrone, 12 anni, originaria di Trepuzzi (Lecce), tra i 29 giovani insigniti del titolo di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella.

Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a ragazze e ragazzi che si sono distinti per meriti scolastici, impegno civile, solidarietà, attività culturali, artistiche o sportive.

Non vedente dall’età di un anno, Bianca è stata premiata “per la tenacia con cui affronta le difficoltà di chi non vede.

Con la sua gioia di vivere ha trasformato tanti problemi in punti di forza”. A testimoniarlo è anche il suo canale YouTube, intitolato Bianca, la fata delle farfalle, in cui condivide momenti della sua vita quotidiana e la passione per la musica, diventando fonte di ispirazione per coetanei e adulti.

Sui social e attraverso la rete, Bianca racconta la sua storia con leggerezza e determinazione, offrendo uno sguardo autentico e positivo sulla disabilità.

“Bianca non può vedere il mondo con i suoi occhi – si legge nella motivazione ufficiale – ma ciò non le impedisce di renderlo un luogo bello e colorato”.

A esprimere orgoglio per il riconoscimento è stato anche il sindaco di Trepuzzi, Giuseppe Taurino: “Cara Bianca, siamo orgogliosi e fieri di te. Il tuo racconto è sorprendente, commovente e rappresenta una grande lezione di vita per tutti. Condivideremo presto questa gioia con la nostra comunità”.

Lo riporta quotidianodipuglia.it