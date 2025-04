In un incontro pubblico con Libera, riflettori puntati sull’evoluzione della criminalità organizzata foggiana. Laronga: “I Comuni vigilino su chi fa impresa”

Manfredonia – Si è tenuta venerdì 4 aprile, nella gremita sala Vailati, di fronte alla Cattedrale, la presentazione del libro “L’Ascesa della Quarta Mafia. Viaggio nella criminalità organizzata foggiana” del dott. Antonio Laronga, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Foggia.

L’evento, organizzato con la collaborazione del presidio cittadino di Libera, ha visto una nutrita partecipazione di cittadini, istituzioni, rappresentanti delle forze dell’ordine e studenti.

L’incontro si è aperto con un saluto istituzionale da parte del Vescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, che ha portato anche il messaggio di vicinanza e incoraggiamento di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. “La paura più grande delle mafie, è un popolo che non si lascia più condizionare, che pensa e agisce liberamente, fuori dalle logiche del ricatto e del silenzio.

La battaglia contro l’illegalità non è solo giudiziaria, ma culturale.”

A seguire, è intervenuto il Sindaco di Manfredonia, che ha ribadito l’importanza di una politica al servizio della legalità e della collettività: “La legalità è una forma alta e concreta di politica. Dobbiamo dimostrare che lo Stato è presente, attento e giusto.”

Il cuore dell’incontro è stato l’intervento del procuratore Antonio Laronga, autore del libro e profondo conoscitore della realtà criminale del territorio. Il testo, edito da Rubbettino, è un’analisi lucida e documentata dell’evoluzione delle mafie nella provincia di Foggia, definita ormai a tutti gli effetti come la “quarta mafia”, dopo Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra.

Laronga ha tracciato una mappa dettagliata delle quattro principali aree geo-criminali foggiane – Foggia città, Cerignola, il Gargano e l’Alto Tavoliere – illustrando come queste organizzazioni si siano evolute da bande violente e sanguinarie a vere e proprie consorterie mafiose capaci di penetrare nel tessuto economico e sociale.

“La violenza resta un tratto distintivo – ha spiegato Laronga – ma oggi siamo davanti a una mafia che si fa impresa, che cerca legittimazione sociale e si insinua nel mondo dell’economia legale attraverso la corruzione, l’intimidazione e la complicità. Un fenomeno ancora sottovalutato.”

Il procuratore ha poi lanciato un monito ai rappresentanti delle amministrazioni locali: “Spesso – ha detto – dietro una richiesta di concessione edilizia, o di apertura di un B&B, si cela una strategia di riciclaggio. È fondamentale che i Comuni vigilino sull’origine dei capitali investiti e si dotino di strumenti per tracciare i flussi economici sospetti. Occorre verificare se chi fa impresa sul territorio dispone di mezzi leciti e dichiarati.”

Particolarmente allarmante, ha sottolineato Laronga, è il fenomeno degli assalti ai portavalori: operazioni violente, spesso paramilitari, che avvengono anche in pieno giorno e in aree urbane, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. “Parliamo di azioni con armi da guerra, blocchi stradali, esplosivi. Non è più solo delinquenza comune, è criminalità organizzata nel senso pieno.”

L’incontro si è rivelato un’importante occasione di approfondimento su una realtà ancora troppo poco conosciuta dal grande pubblico. La provincia di Foggia, secondo i più recenti rapporti della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) e della DDA (Direzione Distrettuale Antimafia), rappresenta una delle zone a più alta densità mafiosa d’Italia, e il fenomeno della “quarta mafia” è oggi oggetto di attenzione anche da parte delle autorità europee.

Dati utili e aggiornamenti recenti:

Secondo l’ultimo rapporto semestrale della DIA , le organizzazioni mafiose foggiane generano un volume d’affari annuo stimato in oltre 500 milioni di euro , tra traffici di droga, estorsioni, usura, controllo del settore edile e riciclaggio.

Il numero di reati legati alla criminalità organizzata nella provincia di Foggia ha visto un lieve calo nel 2024, ma il livello di pericolosità e la capacità di intimidazione rimangono elevatissimi.

Il fenomeno dell’infiltrazione nei settori turistici e ricettivi (B&B, lidi, agriturismi) è in costante crescita, con numerose indagini aperte su investimenti sospetti, in particolare lungo la costa garganica.

A cura di Angelica Murgo