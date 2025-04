BARI – L’annuncio delle nozze tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, dopo dieci anni di relazione, non è passato inosservato.

A far discutere, più che l’imminente matrimonio, è stato il commento al vetriolo di Alba Parietti durante la puntata de La Vita in Diretta andata in onda venerdì 4 aprile.

Ospite del programma condotto da Alberto Matano, Parietti ha ironizzato sulla differenza d’età tra i futuri sposi – Lucarelli ha 50 anni, Biagiarelli 34 – con una battuta che ha gelato lo studio: “Tantissimi auguri a Lorenzo che prenderà la pensione di reversibilità”.

Un’uscita accolta con un silenzio imbarazzato, seguita subito da una reazione social della giornalista.

Lucarelli ha infatti replicato via Instagram, commentando con sarcasmo: “In un giorno di festa in cui tutti ci fanno gli auguri e gli ospiti avevano detto cose divertenti e gentili, questa povera donna fa gli auguri a Lorenzo perché prenderà la pensione di reversibilità quando crepo”.

Le nozze, come rivelato da Lucarelli stessa nel podcast Hot Ones condotto da Alessandro Cattelan su RaiPlay, si terranno in Puglia nella primavera del 2026, dove la coppia ha recentemente acquistato casa.

Un progetto di lungo corso, come raccontato dalla giornalista: “L’ho conosciuto dieci anni fa, dopo un mese gli ho detto ‘Sposiamoci’. Lui ha detto no, e per orgoglio non gliel’ho mai più chiesto. Poi, a 50 anni, ho ripreso il discorso: niente romanticismo, solo burocrazia”, ha scherzato.

Quanto ai dettagli della cerimonia, Lucarelli ha parlato di un matrimonio dal sapore pugliese, tra taralli, pizzica e ironici riferimenti a ospiti illustri come Al Bano, Emma Marrone e i Negramaro.

Su Instagram ha poi chiarito: “Sugli ospiti si stava scherzando: un paio di loro, secondo me, verrebbero più volentieri al mio funerale che al mio matrimonio”.

Lo riporta l’agenzia Adnkronos.