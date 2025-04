Manfredonia, malore in strada: cittadino soccorso da passanti, Guardia di Finanza e sanitari del 118. Decisivo l’intervento tempestivo.

Mattinata movimentata quella di ieri in via Aldo Moro, nel pieno centro urbano di Manfredonia, dove un cittadino è stato colto da un improvviso malore, accasciandosi a terra sotto gli occhi attoniti dei passanti. L’uomo, dell’apparente età di circa cinquant’anni, si trovava a piedi lungo il marciapiede quando, senza preavviso, ha perso l’equilibrio ed è crollato al suolo.

La scena non è passata inosservata: alcuni cittadini che si trovavano in zona si sono immediatamente avvicinati per prestare aiuto, mostrando grande prontezza e senso civico. Tra loro, anche una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio di perlustrazione, che ha notato l’assembramento e si è subito fermata per comprendere la situazione e offrire il proprio supporto.

Constatata la gravità dell’episodio, è scattata senza esitazione la chiamata al numero di emergenza 118. Mentre si attendeva l’arrivo dei soccorsi, i militari delle Fiamme Gialle, con il supporto dei presenti, hanno applicato le basilari manovre di primo soccorso, posizionando l’uomo nella cosiddetta “posizione laterale di sicurezza”. Questa tecnica, fondamentale in caso di perdita di coscienza, consente di mantenere libere le vie respiratorie e di prevenire eventuali soffocamenti causati da vomito o dalla caduta all’indietro della lingua.

Nel giro di pochi minuti è sopraggiunta un’ambulanza del servizio di Emergenza/Urgenza territoriale. I sanitari, giunti rapidamente sul posto, hanno provveduto a stabilizzare le condizioni del paziente e, dopo una prima valutazione, ne hanno disposto il trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia per ulteriori accertamenti e cure.

A rendere ancora più rapida la corsa verso il nosocomio è stata la stessa pattuglia della Guardia di Finanza, che ha scelto di scortare l’ambulanza tra le vie cittadine, accendendo sirene e lampeggianti per agevolarne il passaggio nel traffico urbano. Un gesto che ha dimostrato spirito di collaborazione e attenzione per la salute pubblica, facilitando il transito del mezzo di soccorso e facendo guadagnare minuti preziosi, spesso determinanti in situazioni del genere.

L’episodio ha suscitato una forte partecipazione emotiva da parte dei presenti. Molti cittadini si sono radunati sul luogo dell’accaduto, in apprensione per le condizioni dell’uomo. In un momento di concitazione generale, si è rivelata fondamentale anche la capacità dei soccorritori e delle forze dell’ordine di gestire la situazione, rassicurando le persone accorse e mantenendo la calma necessaria per permettere ai sanitari di operare in sicurezza.

A distanza di qualche ora, le condizioni dell’uomo risultano essere stabili. Dopo i primi esami e un’osservazione clinica, si attendono ulteriori valutazioni per comprendere la natura del malore e procedere con le eventuali cure del caso. Non si esclude che si sia trattato di un collasso cardiocircolatorio, ma solo gli accertamenti medici potranno fornire una diagnosi definitiva.