Omicidio Ilaria Sula, l'ex avrebbe "spostato in avanti" l'orario dell'omicidio per salvare i genitori dalle accuse di complicità

Mark Antony Samson, il 23enne accusato dell’omicidio dell’ex Ilaria Sula, il cui corpo è stato gettato in un burrone dopo essere stato infilato in una valigia, avrebbe “spostato in avanti” l’orario dell’omicidio per salvare i genitori dalle accuse di complicità. Le celle agganciate dai telefoni della madre e del padre di Samson diranno se i loro spostamenti sono compatibili con il racconto e le videocamere di un paio di negozi di zona potrebbero fornire altri riscontri. Samson, ascoltato dal gip nell’ambito dell’interrogatorio di convalida del fermo sollecitato dalla Procura di Roma, che contesta al giovane l’omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere, ha detto di aver ucciso l’ex “la mattina del 26 marzo. Ho letto quel messaggio sul suo telefonino da parte di un altro e l’ho aggredita. Ho fatto tutto da solo”.