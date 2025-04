SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – La tradizione delle fracchie, simbolo distintivo di San Marco in Lamis, affonda le radici in un passato lontano e continua a rivivere ogni anno con un’intensità unica.

Tra i protagonisti di questo rito, c’è Maria Lea Pettolino, una donna di 41 anni che, pur vivendo a Roma dal 2003, non ha mai perso il legame con la sua terra d’origine, nel cuore del Gargano, dove la tradizione della processione della Madonna dell’Addolorata è una delle più sentite.

Fin da bambina, Maria Lea sognava di essere parte di quella tradizione che osservava affascinata, immaginando un giorno di poter partecipare alla realizzazione delle fracchie, quelle imponenti torce di fuoco che illuminano la processione del Venerdì Santo. Ogni anno, infatti, circa trenta fracchie, costruite con tronchi di alberi e montate su ruote di ferro, accompagnano il corteo, creando un’atmosfera suggestiva e unica nel suo genere.

Dal 2016, Maria Lea è entrata a far parte del direttivo dell’associazione “Le Fracchie”, impegnandosi a preservare e tramandare questa tradizione, che ha radici profonde, risalenti alla processione del 1824. La sua partecipazione al “tiraggio” della fracchia, che quest’anno avrà il nome simbolico di “Sammarchesi nel mondo”, è un momento di grande significato, dedicato agli emigranti che, come lei, tornano ogni anno a San Marco per rendere omaggio alla Madonna.

Ma Maria Lea non è una semplice spettatrice di questa tradizione: è una delle poche donne che partecipa attivamente al trasporto della fracchia. Il “tiraggio” è una prova di forza collettiva, in cui un gruppo di uomini e donne unisce le proprie energie per muovere queste torce di fuoco che, con una lunghezza che varia tra i 7 e gli 8 metri e un peso che sfiora i 50 quintali, sono tutto fuorché leggere. Nonostante la fatica, Maria Lea sottolinea come sia un “sforzo che non si sente”, proprio per il coinvolgimento e la partecipazione collettiva che lo rende meno gravoso.

La tradizione delle fracchie, seppur radicata nella cultura maschile, ha visto negli ultimi anni una crescente partecipazione femminile, segnando una piccola ma significativa rivoluzione. Maria Lea, con il suo impegno, rappresenta il forte legame con una tradizione che, nonostante le sfide dei tempi moderni, continua a sopravvivere e a coinvolgere le nuove generazioni.

“La tradizione è la linfa vitale del nostro paese”, dice Maria Lea, che aggiunge: “È fondamentale trasmettere questa cultura ai giovani. Fin da piccoli, come è successo a me, i ragazzi restano affascinati da questo rito che è molto più di una semplice processione: è un’esperienza di vita che va oltre la religione, creando un’atmosfera che non si può replicare”. Concludendo, sottolinea come l’aspetto più affascinante di questa tradizione sia proprio la capacità di coinvolgere i più giovani, che spesso, come lei stessa testimonia, si sentono più attratti dalla magia e dal mistero che circondano questa straordinaria manifestazione.

La partecipazione di Maria Lea e di tante altre donne nella realizzazione e nel trasporto delle fracchie dimostra che la tradizione non è unicamente patrimonio del passato, ma un presente vivo e pulsante, pronto a essere custodito e trasmesso alle generazioni future.

