MANFREDONIA/ZAPPONETA (FOGGIA) – Cosa ne pensate se Nicola Di Bari, una delle voci più iconiche della musica italiana, diventasse un’action figure?

L’idea, lanciata dal freelance graphic designer Vincenzo Vania di Manfredonia, è un omaggio pop e affettuoso al grande artista zapponetano, reinterpretato in versione miniatura.

Questa creazione non è solo una figura da collezione, ma un tributo ricco di simbolismo.

Ogni dettaglio racconta qualcosa di Nicola Di Bari e delle sue radici.

Primo fra tutti, il microfono, che rimanda immediatamente alla sua carriera straordinaria, la cui voce ha segnato intere generazioni.

A questo si aggiunge la bandiera gialla e celeste con il germano reale in volo, simbolo di Zapponeta, la sua città natale. Un richiamo potente alla libertà e all’orgoglio locale.

Ma non è finita.

Le spighe di grano, ispirate a una delle sue frasi più celebri, “nelle tue bionde spighe di grano”, richiamano una visione poetica che unisce terra, memoria e tradizione.

Un omaggio al passato e alla bellezza delle radici rurali che Nicola Di Bari ha sempre portato nel cuore.

Questa action figure non è solo un pezzo da collezione, ma un modo innovativo per celebrare un artista che ha portato il nome di Zapponeta in tutto il mondo, senza mai dimenticare le sue origini.

La domanda ora è: sarà questa un’idea che prenderà vita?

Vincenzo Vania propone di mettere in produzione questa figura per permettere a tutti i fan e a chiunque voglia celebrare la cultura locale di aggiungere un simbolo di Zapponeta alla propria collezione.

Allora, cosa ne pensate?