Bari, ex killer torna in carcere: picchiava moglie e figli durante i domiciliari

BARI – Era stato condannato in via definitiva per omicidio volontario e stava scontando la pena ai domiciliari, ma anche tra le mura di casa avrebbe continuato a esercitare la sua indole violenta.

Un 49enne della provincia di Bari è finito nuovamente in carcere dopo essere stato denunciato dalla moglie per gravi episodi di maltrattamenti, protrattisi per anni e avvenuti anche in presenza – e ai danni – dei figli.

Secondo le indagini, l’uomo avrebbe trasformato la casa in un inferno domestico, con violenze che sarebbero andate avanti per quasi vent’anni, senza fermarsi nemmeno durante le gravidanze della donna.

Il 19 gennaio scorso, dopo l’ennesima aggressione, la moglie ha trovato il coraggio di denunciare, facendo emergere un quadro inquietante fatto di botte, minacce e umiliazioni.

L’ex killer è stato arrestato il 27 febbraio con le accuse di maltrattamenti pluriaggravati, furto con strappo, accesso abusivo a sistemi informatici e sottrazione di corrispondenza. Il processo è fissato per il prossimo 28 maggio.

L’uomo aveva ottenuto i domiciliari nel marzo 2023 per motivi di salute, rientrando nell’abitazione dove vivevano anche la moglie e i tre figli di 16, 12 e 6 anni.

Ma, secondo quanto denunciato, una volta tornato a casa avrebbe ripreso a infliggere violenze e minacce.

In un’occasione, dopo un diverbio nato per la musica accesa mentre lui guardava la tv, avrebbe afferrato la donna per il collo urlandole: «Ti scanno, farai la stessa fine di quello», riferendosi all’uomo che uccise nel 2019, delitto per cui era stato condannato a 14 anni e 6 mesi.

A bloccarlo, in quell’episodio, furono proprio i due figli minori, intervenuti in difesa della madre. In un’altra occasione, l’uomo le avrebbe strappato di mano il cellulare per controllarne messaggi e conversazioni, dopo averla colpita con pugni al volto.

Una storia di orrore e silenzio durata anni, spezzata solo dal coraggio di una donna che ha scelto di denunciare per proteggere se stessa e i suoi figli.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it