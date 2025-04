Café Noir: l’eccellenza artigianale che profuma di tradizione a San Marco in Lamis (foto - video)

A San Marco in Lamis sorge una realtà che ha fatto dell’artigianalità, della passione e della qualità i suoi valori fondanti: Café Noir – Gelateria e Pasticceria Artigianale. Non è solo un punto di riferimento per chi cerca un momento di dolcezza, ma un vero laboratorio del gusto, dove la creatività dei maestri pasticceri incontra la tradizione locale e l’innovazione.

Fondata con l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione il valore del prodotto fatto a mano, Café Noir ha saputo distinguersi nel tempo grazie a una filosofia ben precisa: selezione rigorosa delle materie prime, rispetto delle stagioni, e lavorazioni lente, come vuole la tradizione artigiana.

Il gusto premiato della qualità

Il nome Café Noir non è nuovo agli intenditori del gusto: nel corso degli anni, la gelateria e pasticceria ha ottenuto importanti riconoscimenti che ne attestano l’eccellenza nel panorama dolciario italiano. Tra i premi più significativi spicca la selezione tra le migliori gelaterie artigianali della Puglia secondo guide gastronomiche di prestigio, e premi a livello regionale per l’innovazione in pasticceria tradizionale, in particolare per le colombe e i lievitati delle festività.

Un traguardo conquistato con determinazione e coerenza, grazie all’impegno quotidiano nella ricerca della perfezione e nel rispetto del gusto autentico. Ogni riconoscimento ottenuto è il risultato di un lavoro meticoloso che coinvolge ogni fase del processo: dalla scelta delle mandorle pugliesi alle uova fresche, dalla vaniglia Bourbon al pistacchio di Bronte, ogni ingrediente racconta una storia di territorio e passione.

Colombe artigianali: un rito di primavera

Simbolo per eccellenza della Pasqua, la colomba artigianale di Café Noir è diventata, negli ultimi anni, una vera e propria firma distintiva della casa. Non si tratta di un semplice dolce da ricorrenza, ma di un prodotto lievitato che richiede tempo, cura e una conoscenza profonda delle tecniche di panificazione.

Realizzate con lievito madre vivo, lasciate maturare per oltre 72 ore, le colombe di Café Noir si distinguono per l’incredibile morbidezza, la fragranza e l’intensità dei profumi. Vengono proposte in versioni classiche – con canditi d’arancia e mandorle – ma anche in edizioni gourmet, come quella al pistacchio con cuore cremoso e glassatura fondente, o la sorprendente versione “ai frutti di bosco e cioccolato bianco”, che ha riscosso grande successo di pubblico e critica.

Ogni colomba è confezionata a mano, con un packaging elegante e sostenibile, pensato per valorizzare il contenuto e raccontare una storia di eccellenza locale da portare in dono.

Dolci che parlano al cuore

Oltre alle colombe, il laboratorio di Café Noir sforna quotidianamente una gamma raffinata di dolci, che spaziano dalla pasticceria classica a quella moderna. Tra le proposte più apprezzate si trovano le torte monoporzione, veri gioielli di estetica e gusto, che combinano consistenze diverse e sapori bilanciati con maestria. Creazioni come il “Noir d’Inverno” al cioccolato fondente e agrumi, o il “Bacio di San Marco” con nocciola e caffè, sono diventate cult tra i clienti abituali.

Immancabile, poi, la pasticceria fresca da banco, con una proposta che varia ogni giorno: bignè, tartellette, millefoglie, cannoli, crostatine con frutta fresca, babà, e pasticcini mignon per ogni occasione. Non mancano poi i dolci tipici pugliesi, come le cartellate, i mostaccioli, le zeppole di San Giuseppe, reinterpretati con uno stile moderno ma sempre rispettoso della tradizione.

La gelateria: freschezza e identità

Nella stagione estiva, Café Noir si trasforma in una delle gelaterie artigianali più apprezzate del Gargano. I gelati sono realizzati giornalmente con ingredienti selezionati, senza l’uso di semilavorati o basi industriali. Ogni gusto è una dichiarazione di fedeltà alla qualità: dalla crema alla vaniglia naturale al pistacchio puro, dal cioccolato monorigine alle varianti alla frutta di stagione, il gelato di Café Noir ha una texture setosa e un sapore autentico, che conquista anche i palati più esigenti.

Grande successo ha riscosso anche la linea di sorbetti vegani, pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla salute e all’ambiente, senza però rinunciare al piacere.

Una bottega di valori

Café Noir non è solo un luogo dove gustare dolci eccellenti: è anche un esempio virtuoso di artigianato etico, dove ogni scelta – dalla selezione dei fornitori locali all’utilizzo di imballaggi ecologici – è fatta con consapevolezza e rispetto. Il rapporto con la comunità locale è forte e costante, come dimostrano le numerose collaborazioni con eventi, associazioni e scuole del territorio.

Il locale stesso, con il suo design elegante ma accogliente, rappresenta un ponte tra tradizione e modernità. Un luogo dove ci si sente a casa, accolti da un sorriso sincero e dal profumo inebriante di dolci appena sfornati.

contatti Viale della Repubblica, San Marco in Lamis.

Telefono: 0882.832292

FOTOGALLERY

messaggio promozionale