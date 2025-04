CAVA DE’ TIRRENI (SALERNO) – Vittoria pesante e primo posto riconquistato.

Il Cerignola espugna il “Simonetta Lamberti” con un secco 2-0 che mette in mostra solidità, cinismo e maturità.

A firmare il successo contro la Cavese sono D’Andrea e Capomaggio, al termine di una gara ben gestita dalla squadra di Raffaele.

La partita

Dopo un avvio equilibrato, il match si sblocca al 27’: potente conclusione di Sainz-Maza respinta da Lamberti, ma D’Andrea è il più lesto ad avventarsi sul pallone e a firmare l’1-0.

Il Cerignola cresce e va vicino al raddoppio con Capomaggio e Volpe, mentre la Cavese protesta per un presunto tocco di mano in area su una conclusione di Sannipoli respinta sulla linea da Visentin.

Nella ripresa, i padroni di casa provano a reagire affidandosi alle punizioni di Chiricò, ma è ancora il Cerignola a colpire.

Al 74’, dopo una doppia chance con Cuppone e Santarcangelo – fermato dal palo – è Capomaggio a trovare il raddoppio con un rasoterra preciso che chiude i conti.

Nel finale, i gialloblù sfiorano anche il tris, ancora con Santarcangelo, fermato una seconda volta dal legno. La squadra di Raffaele controlla senza affanni e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa al vertice.

Le formazioni

CAVESE (3-5-2): Lamberti; Evangelisti (78’ Marchisano), Loreto, Saio; Rizzo (61’ Sorrentino), Rossi, Vitale, Pezzella (78’ Barone), Sannipoli (71’ Marranzino); Chiricò, Verde (71’ Vigliotti).

All. Scotto (in panchina per lo squalificato Maiuri).

CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Gonnelli, Romano (83’ Ligi); Coccia, Tascone, Capomaggio, Sainz-Maza (70’ McJannet), Volpe (64’ Nicolao); Cuppone (83’ Achick), D’Andrea (64’ Santarcangelo).

All. Raffaele.

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano.

Reti: 27’ D’Andrea (CE), 74’ Capomaggio (CE).

Ammoniti: Volpe, Visentin, Cuppone, Coccia, Grieco (CE); Verde (CA).

Note: recupero 1’ pt / 6’ st; angoli 6-4 Cavese.

Lo riporta Antenna Sud