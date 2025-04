Foggia, 65enne arrestato con 120 grammi di cocaina: ottiene i domiciliari

FOGGIA – È stato sorpreso con 120 grammi di cocaina, suddivisi in due buste sottovuoto nascoste negli slip, e arrestato in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza.

Protagonista della vicenda è G.C. , 65 anni, foggiano, fermato mercoledì pomeriggio mentre era alla guida di una Opel Astra lungo via Manfredonia, alla periferia del capoluogo dauna.

Durante il controllo, l’uomo ha consegnato spontaneamente la droga, confezionata in due pacchetti da circa 60 grammi ciascuno, recanti entrambi la scritta “50 gr.” tracciata con un pennarello.

La successiva perquisizione dell’auto non ha portato ad ulteriori ritrovamenti, ma quanto rinvenuto addosso al sospettato è bastato per far scattare l’arresto e il trasferimento in carcere.

Secondo le analisi effettuate, dalla sostanza sequestrata sarebbe stato possibile ricavare circa 500 dosi di cocaina.

Dopo 36 ore di detenzione, l’indagato è comparso davanti al giudice per l’interrogatorio di convalida.

Il gip Francesca Mannini ha convalidato l’arresto, disponendo però gli arresti domiciliari, ritenendoli misura idonea a prevenire il rischio di reiterazione del reato.

La Procura aveva chiesto la permanenza in carcere, mentre il legale dell’uomo, l’avvocato Fortunato Rendiniello, aveva sollecitato la concessione della misura meno afflittiva.

Nel corso dell’udienza, l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.

