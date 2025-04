LUCERA (FOGGIA) – Nonostante polemiche, sospensioni e ipotesi alternative, il piccolo chiosco che da mesi divide l’opinione pubblica lucerina sarà presto posizionato davanti all’ingresso della Fortezza svevo-angioina.

I lavori, sospesi per oltre un anno, stanno ripartendo in queste settimane per rispettare la scadenza del finanziamento GAL Meridaunia, fissata al 30 aprile 2025.

Il progetto, approvato nel 2019 sotto l’amministrazione dell’allora sindaco Antonio Tutolo e reso esecutivo dall’attuale giunta, ha suscitato da subito polemiche per la posizione del manufatto, ritenuta da molti invasiva e deturpante del cono visivo tra le due torri del castello.

In particolare, l’associazione “Lucera Non Tace” ha mantenuto viva l’attenzione sul caso, culminando in una manifestazione pubblica il 4 gennaio 2024 in piazza Duomo.

Tuttavia, le ipotesi di compromesso con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Foggia non hanno prodotto soluzioni concrete.

Nemmeno l’idea di un esproprio minimo di un’area privata in piazza Angelo Cuomo – inizialmente valutata come alternativa – è riuscita a decollare.

I colloqui tra la soprintendente Anita Guarnieri, il sindaco Giuseppe Pitta e i tecnici comunali, incluso il progettista Stefano Serpenti, non hanno modificato la direzione dell’intervento.

“La scadenza per utilizzare il finanziamento del GAL è improrogabile – ha dichiarato l’assessora ai Lavori Pubblici, Daniela Pagliara – e perdere 252 mila euro di fondi PSR 2014-2020 è un rischio che non possiamo permetterci.

Anche l’ipotesi di esproprio aveva ottenuto l’ok, ma non abbiamo ricevuto alcun riscontro ufficiale dalla Soprintendenza, quindi si va avanti secondo il progetto iniziale.

Il chiosco è removibile e, se in futuro emergerà una soluzione migliore, potremo sempre riposizionarlo a nostre spese”.

Intanto, il Comune ha nominato l’ingegnere Michele Mastrolilli come collaudatore statico della struttura e provveduto al pagamento di alcune fatture all’impresa costruttrice.

Entro la fine del mese l’intervento dovrà essere completato e rendicontato, pena l’applicazione di sanzioni economiche a carico del Comune.

Resta da capire se il fronte critico rialzerà la voce o se, con l’avvicinarsi del 2025 – anno in cui Lucera sarà “Capitale regionale della Cultura” – prevarrà la linea del compromesso e dell’unità d’intenti.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it