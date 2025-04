Manfredonia protagonista nella Giornata Regionale della Costa Pugliese: "Insieme si può fare comunità"

MANFREDONIA (FOGGIA) – Una città che risponde, partecipa e si rimbocca le maniche. In occasione della Giornata Regionale della Costa Pugliese, Manfredonia ha dato prova di grande sensibilità ambientale e senso civico, aderendo con entusiasmo alla chiamata della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto.

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione attiva di numerose associazioni, cittadini e in particolare tanti giovani, è stata accolta con favore anche dalle istituzioni locali.

Il sindaco Domenico La Marca ha voluto esprimere pubblicamente la sua soddisfazione per la riuscita della giornata, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della cittadinanza attiva:

«È la Manfredonia che vorremmo sempre raccontare – ha dichiarato il primo cittadino – perché la bellezza di una città non è una delega in bianco, ma una responsabilità condivisa, che diventa partecipazione e cambiamento.»

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli uomini dell’Esercito, alla Capitaneria di Porto e agli operatori dell’ASE per la collaborazione concreta sul campo. Centrale anche il ruolo dei più giovani, vera anima della giornata.

L’Assessora all’Ambiente Rita Valentino ha ribadito il valore educativo e culturale dell’iniziativa:

«Queste giornate non servono solo a pulire le spiagge – ha spiegato – ma rappresentano un momento per promuovere una vera cultura del rispetto per l’ambiente. Solo unendo le forze possiamo davvero fare la differenza.»