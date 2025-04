Pasqua, caro-voli per la Puglia. Con la stessa cifra si va negli Usa Fonte: qds

FOGGIA – Trascorrere la Pasqua in famiglia, per chi parte dal Nord verso il Sud Italia, si conferma un salasso.

Secondo l’ultimo report di Assoutenti, volare da Milano a Brindisi può costare più di un biglietto per New York.

Un volo andata e ritorno Linate–Brindisi, con partenza venerdì 18 aprile e ritorno martedì 22, arriva oggi a 619 euro. Nelle stesse date, un volo per New York – con uno scalo – parte da 571 euro.

Una differenza paradossale che alimenta da anni le denunce delle associazioni dei consumatori, puntualmente rilanciate in occasione delle festività.

«Ancora una volta gli italiani sono vittime di rincari speculativi», commenta Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti.

Treni e pullman, rincari su tutta la linea

Non va meglio sul fronte ferroviario. I prezzi salgono anche per chi sceglie il treno: da Torino a Reggio Calabria si arriva a spendere fino a 360 euro per un biglietto di sola andata nelle soluzioni più rapide. Da Genova a Lecce si superano i 340 euro, da Milano 320, da Torino 311 euro.

Anche i pullman, da sempre considerati l’alternativa più economica, subiscono rincari significativi. Il prezzo per un viaggio Milano–Reggio Calabria, in partenza il 18 aprile, supera i 120 euro. Simili le cifre per Lecce e Bari.

Aumenti fino al 468%

Il report evidenzia rincari fino al 468% rispetto alle tariffe ordinarie. Il volo Torino–Lamezia Terme, ad esempio, registra un aumento del 468%, la Genova–Catania del 248%, la Pisa–Catania del 327%. «Un aggravio che pesa soprattutto sulle famiglie che vogliono ricongiungersi per le festività», denuncia Melluso.

Come risparmiare: i consigli degli esperti

Per evitare sorprese, la società RimborsoAlVolo suggerisce alcune strategie: prenotare con largo anticipo, scegliere aeroporti secondari come Bergamo o Bologna e prestare attenzione alle politiche sui bagagli. «Conoscere i limiti di peso e dimensione può evitare multe salate al check-in», sottolineano gli esperti.

Lo riporta quotidianodipuglia.it