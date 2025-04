"Signore e Signori si nasce". Giancarlo Franco, il segretario che fece grande la DC trevigiana

Originario di Treviso, 89 anni, il sig. Giancarlo Franco è stato ed è una figura emblematica del centrismo democratico veneto del secondo dopoguerra.

Segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Treviso tra il 1960 e il 1970, è stato un protagonista silenzioso ma decisivo della politica italiana in una stagione di grandi trasformazioni. Uomo di visione e pragmatismo, ha saputo coniugare l’impegno pubblico con un’attività imprenditoriale di successo, mantenendo sempre al centro la dignità del lavoro e il valore della comunità.

Nel corso del decennio alla guida della DC trevigiana, Franco ha stretto rapporti diretti con i grandi nomi della politica nazionale: da Amintore Fanfani ad Aldo Moro, fino a Giulio Andreotti.

Pur mantenendo un profilo riservato, il suo ufficio era spesso tappa obbligata per chiunque volesse comprendere – o indirizzare – le dinamiche del Nordest. diceva con ironia, facendo riferimento anche alla sua attività nel settore del caffè, portata avanti con l’azienda di famiglia, la Caffè Franco.

La doppia anima di Franco – quella del politico e dell’imprenditore, con l’azienda la Caffè Franco – è emersa chiaramente nella recente intervista rilasciata a Signore e Signori si nasce, ma non si diventa, rotocalco di StatoQuotidiano.it. Tra aneddoti e riflessioni, Franco ha raccontato episodi inediti dei suoi incontri con Moro (“un uomo che ascoltava più di quanto parlava, e per questo parlava meglio di tutti”), con Fanfani (“l’unico che riusciva a spiegare la complessità usando proverbi toscani”) e con Andreotti, che descrive come “di grande memoria e angelico nell’ironia”.

In questo viaggio tra passato e presente, Franco non si sottrae a una riflessione sull’oggi: “La politica ha perso il senso del limite e quello del servizio. Non si può guidare un Paese se prima non si è capaci di guidare una comunità”. Per questo guarda con speranza alle nuove generazioni, auspicando un ritorno alla politica come vocazione e non come mestiere. La legalità, per Franco, è la condizione minima, non un merito.

Ma c’è anche un legame affettivo che attraversa il racconto di Giancarlo Franco: quello con Manfredonia. Un legame che si è tradotto anche in iniziative solidali e progetti culturali portati avanti con discrezione e coerenza. “Un ringraziamento speciale – dice – per l’accoglienza ricevuta da Lorenzo Di Candia e Maria Giuseppa Conoscitore.”

Oggi, Giancarlo Franco continua a essere un punto di riferimento per chi crede in una politica radicata nei territori, capace di ascoltare prima di decidere, di costruire invece di distruggere. La sua voce, ferma ma gentile, è un richiamo alla sobrietà, alla competenza, e alla responsabilità: parole che sembrano venire da un altro tempo, ma di cui oggi c’è un bisogno disperato.

