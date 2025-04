LONGARONE (BL) – Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di sabato 5 aprile lungo la Strada Regionale 251 Alemagna, in direzione della diga del Vajont.

A perdere la vita è stato Alessandro Germinelli, 39 anni, originario di Vieste ma residente a Latisana, in provincia di Udine.

Secondo le prime ricostruzioni, Germinelli era in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in fase di accertamento, è entrato in collisione con un altro motociclista che viaggiava nella stessa direzione.

L’urto ha provocato la caduta di entrambi i centauri, che dopo alcuni metri sull’asfalto sono finiti contro il guard-rail.

Per Germinelli non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto che constatarne il decesso.

Ferito ma salvo il secondo motociclista, un giovane di 23 anni, trasportato in elisoccorso all’ospedale dopo essere stato stabilizzato sul luogo dell’incidente.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri della stazione di Longarone, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Non si esclude che l’impatto sia avvenuto durante una manovra di sorpasso, ma saranno gli accertamenti a fare piena luce sull’accaduto.

La notizia ha colpito profondamente la comunità di Vieste, dove Germinelli era conosciuto e stimato.

L’uomo viveva da tempo in Friuli con la moglie e due figli piccoli.

Lo riporta garganotv.com