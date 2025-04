Tragedia nella notte in Puglia: quattro giovani morti in un incidente stradale, due erano minorenni Fonte: lagazzettadellosport

TARANTO – Quattro giovani hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla strada provinciale che collega Faggiano a Lizzano, nel Tarantino.

Le vittime sono due ragazzi e due ragazze, di età compresa tra i 16 e i 23 anni. Due di loro erano minorenni.

Il gruppo viaggiava a bordo di una Fiat Idea, che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada all’altezza di una curva, ribaltandosi più volte prima di fermarsi in un terreno adiacente alla carreggiata. L’impatto è stato fatale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Manduria, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, i giovani sono deceduti sul colpo.

Due delle vittime sono state sbalzate fuori dall’abitacolo, mentre le altre due sono rimaste incastrate tra le lamiere ed estratte dai pompieri del distaccamento messapico.

I quattro amici erano originari di Manduria, Sava e Torricella. Alla guida dell’auto, secondo le prime informazioni, c’era un giovane residente a Torricella.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. I corpi delle vittime sono stati trasferiti all’obitorio del cimitero di Lizzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero di turno presso la Procura di Taranto, sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Lo riporta l’agenzia Ansa.