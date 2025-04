"Un passo alla volta": il docu-film su Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri arriva al Multisala Corso di Cerignola

Dal 7 al 9 aprile, i migliori cinema italiani ospiteranno la proiezione di “Un passo alla volta”, il docu-film che racconta la carriera e la musica di tre dei cantautori più amati d’Italia: Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri. Un’occasione unica per i fan di rivivere le tappe fondamentali della loro carriera, le sfide e le emozioni che hanno caratterizzato il percorso artistico di questi straordinari musicisti. Anche il Multisala Corso di Cerignola si unisce con entusiasmo a questa iniziativa, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di assistere alla proiezione del film nei giorni previsti, il 7, 8 e 9 aprile. La struttura, sempre attenta alle richieste del pubblico e pronta a valorizzare le produzioni artistiche di qualità, si conferma un punto di riferimento per la cultura cinematografica della città.

Un momento speciale arricchirà la proiezione di martedì 8 aprile, alle ore 20.30. In quella serata, infatti, sarà presente Piero Monterisi, noto musicista cerignolano con una carriera che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano. Monterisi ha avuto un ruolo significativo nel progetto del trio musicale, vivendo in prima persona l’esperienza del concertone del Circo Massimo del luglio 2024, un evento che ha segnato la storia musicale recente. La sua partecipazione alla serata sarà un omaggio all’artista che ha sempre portato alto il nome di Cerignola, rappresentando la nostra città con il suo talento musicale. Un’occasione unica per i cerignolani di incontrare una delle figure che ha contribuito a rendere grande la musica italiana, partecipando a un progetto di così grande respiro e valore.

Il docu-film “Un passo alla volta” offre uno spaccato intimo e coinvolgente della vita e della carriera di Fabi, Gazzè e Silvestri, raccontando non solo la loro musica ma anche le storie personali che li hanno portati a diventare i protagonisti della scena musicale italiana. Un viaggio attraverso successi, momenti di difficoltà, collaborazioni e sfide, che ha emozionato e continua a emozionare milioni di fan in tutto il paese. Il Multisala Corso, con la proiezione di questa straordinaria opera, conferma la sua volontà di offrire alla comunità cerignolana esperienze culturali che spaziano dalla musica al cinema, e che permettono di avvicinare il pubblico a produzioni di alto livello, a partire da storie che parlano di passione, sacrificio e arte. L’invito a tutti i cerignolani è di non perdere questa opportunità unica di celebrare la musica e gli artisti che hanno scritto la colonna sonora di intere generazioni.

Lo riporta cerignolaviva.it